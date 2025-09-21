در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با ریزش ۳۸ هزار و ۲۴۷ واحد در تراز ۲ میلیون و ۵۰۴ هزار واحد قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۳۰ شهریورماه شاخص کل بورس با ریزش ۳۸ هزار و ۲۴۷ واحد در تراز ۲ میلیون و ۵۰۴ هزار واحد قرار گرفت. فارس، پارسیان و فولاد سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، خودرو، وبملت و خساپا سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم وزن نیز با کاهش ۷ هزار و ۹۴۱ واحدی روی پله ۷۷۳ هزار و ۸۶۳ واحدی قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز بانک‌ها بیشترین ارزش معامله را با مبلغ ۵۱۶ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین فرآورد‌های نفتی و خودرو درتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

سپر، افران و فیروزا بیشترین ارزش معامله و نماد‌های خودرو ۲، خودرو و خساپا بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.