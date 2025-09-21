باشگاه خبرنگاران جوان ـ دانیال سهرابی، دارنده مدال برنز وزن ۷۲ کیلوگرم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در زاگرب، پس از این موفقیت گفت برای شادی مردم و خانواده‌اش جنگیده و امیدوار است در میادین بعدی مدالی خوشرنگ‌تر به دست بیاورد.

دانیال سهرابی با بیان این مطلب افزود: خدا را شکر می‌کنم که توانستم برای کشورم مدال بگیرم و دست خالی بازنگردم. در مبارزه با حریف فرانسوی که از عنوان‌داران جهان است، ضربات شدیدی به سر و صورتم وارد شد، اما داوران آنها را نادیده گرفتند و نتیجه را از دست دادم. با این حال، اجازه ندادم این اتفاق انگیزه‌ام را کم کند و تا آخرین ثانیه جنگیدم.

وی ادامه داد: به خاطر برادرم که بیمار است و این روز‌ها شرایط سختی دارد، با انگیزه‌ای مضاعف به میدان آمدم. می‌خواستم با کسب این مدال دل او و همچنین دل پدر و مادرم را که یک سال تمام شب و روز برای من زحمت کشیدند، شاد کنم. امیدوارم این موفقیت کوچک باعث دلگرمی آنها شده باشد.

دارنده مدال برنز جهان با اشاره به سختی‌های مسابقات گفت: غیرت ایرانی به من اجازه نداد که در برابر فشار و خستگی تسلیم شوم. با وجودی که توان بدنی‌ام کاهش یافته بود، با توکل به خدا توانستم مسیر را ادامه دهم و کشتی خوبی بگیرم. البته می‌دانم که مردم از من انتظار مدال طلا داشتند و شاید از نتیجه ناراحت باشند، اما امیدوارم این مدال برنز را از من بپذیرند.

سهرابی خاطرنشان کرد: از محبت و حمایت مردم صمیمانه تشکر می‌کنم. قول می‌دهم در میادین آینده با تلاش و تمرکز بیشتر، مدالی خوشرنگ‌تر به دست بیاورم و دل مردم ایران را شاد کنم.

