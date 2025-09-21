سخنگوی کرملین از انگلیس به عنوان یکی از رهبران اردوگاه طرفدار جنگ نام برد. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خبرگزاری دولتی روسیا به نقل از کرملین نقل کرد که انگلیس یکی از رهبران اردوگاهی است که میخواهد جنگ در اوکراین ادامه یابد.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین نیز گفت که تلاشهای قدرتهای غربی برای افزایش فشار بر روسیه مؤثر واقع نخواهد شد و به پایان دادن به جنگ کمک نمیکند.
سخنگوی کرملین گفت که پوتین، مانند ترامپ، همچنان علاقهمند و آماده است تا کل مناقشه اوکراین را به یک راهحل مسالمتآمیز برساند.
پسکوف اذعان کرد که بارها در انگلیس به ترامپ در مورد برنامههایی برای فشار بر روسیه و اعمال تحریمهای شدیدتر گفته شده است، مقاصدی که غرب به حل و فصل آن کمکی نخواهد کرد.
منبع: رویترز