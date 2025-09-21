در آستانه هفته دفاع مقدس، آیین اهدای ۴۰ سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت و نیازمند تهرانی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه هفته دفاع مقدس در آیینی با حضور معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران که در پایگاه بسیج شهید رضوانپور واقع در منطقه ۳ تهران برگزار شد، ۴۰ سری جهیزیه کامل به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد استان تهران اهدا شد.

این مراسم با همکاری اداره کمیته امداد مناطق سه، چهار و شمیرانات و مرکز نیکوکاری شهدای گمنام برگزار شد و جمعی از مسئولان محلی و نمایندگان مراکز نیکوکاری در این آیین حضور داشتند.

حسین فتح‌آبادی، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران، در این مراسم با اشاره به جزئیات این اقدام انسان دوستانه اظهار کرد: این تعداد جهیزیه شامل ۱۶ قلم کالای اساسی از جمله یخچال، اجاق گاز، فرش، ماشین لباسشویی، تلویزیون، سرویس غذاخوری و سرویس قابلمه است که برای نوعروسان در مناطق جنوب غرب تهران، شرق، بوستان، گلستان، ملارد، اسلامشهر، پردیس، شاهدشهر، صباشهر و فردوسیه ارسال خواهد شد.

وی با تأکید بر نقش مراکز نیکوکاری در توانمندسازی اجتماعی خانواده‌ها و اثربخشی مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها و نهاد‌ها و شرکت‌ها در حمایت از نیازمندان، خاطرنشان کرد: برنامه‌های تشویقی و حمایتی کمیته امداد برای تسهیل ازدواج جوانان تحت حمایت، یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های این نهاد است.

فتح‌آبادی به آمار‌های اهدای جهیزیه در شش ماهه نخست سال جاری در کمیته امداد استان تهران اشاره کرد و افزود: در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۵۲۹ فقره جهیزیه با اعتبار ۴۱ میلیارد تومان به نوعروسان تحت حمایت اهدا شده است. این اقدامات در راستای حمایت از تشکیل و تحکیم بنیان خانواده، ترویج ازدواج آسان و کاهش دغدغه‌های ابتدای زندگی مددجویان انجام شده است.

معاون کمیته امداد استان تهران در ادامه به سایر خدمات این نهاد به زوجین جوان اشاره کرد و توضیح داد: خدمات کمیته امداد تنها به اهدای جهیزیه محدود نمی‌شود، بلکه شامل پرداخت وام ودیعه مسکن، برقراری کمک معیشت برای دختران تا ۶ ماه پس از ازدواج، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه و همچنین ارائه مشاوره‌های تخصصی در حوزه‌های ازدواج، مهارت‌های زندگی، فرزندآوری، پیشگیری از طلاق، مشاوره شغلی و کارآفرینی می‌شود.

وی در پایان گفت: برای هر یک از زوجین بسته‌های ویژه اشتغال نیز پیش‌بینی شده تا با توانمندسازی پایدار، زمینه ساز زندگی مستقل و باکرامت برای آنان فراهم شود.

منبع: کمیته امداد

برچسب ها: کمیته امداد امام خمینی ، هفته دفاع مقدس ، اهدای جهیزیه ، نوعرسان نیازمند
