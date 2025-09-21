رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورا، با قدردانی از خدمات ارزشمند مختاری در حوزه فضای سبز پایتخت، بر ماندگاری اقدامات ایشان در تاریخ محیط زیست کشور تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- آقامیری در این جلسه با بیان اینکه «مهندس مختاری بیش از چهار دهه از عمر خود را به خدمت صادقانه در مدیریت شهری اختصاص داده‌اند»، گفت: سه ویژگی برجسته در کارنامه ایشان همواره مشهود بوده است؛ احساس مسئولیت، جدیت در انجام وظایف و سرعت عمل در مدیریت پروژه‌های شهری.

وی افزود: یکی از شاخص‌ترین اقدامات مهندس مختاری افزایش چشمگیر سرانه فضای سبز در تهران است؛ به‌گونه‌ای که این سرانه از حدود یک‌ونیم مترمربع به بیش از ۱۶ تا ۱۷ مترمربع رسیده است. همچنین طی این سال‌ها، شمار پارک‌ها و بوستان‌های پایتخت از ۱۷۴ به بیش از ۲۲۰۰ پارک و بوستان در شهر تهران رسیده که سهم مهمی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان داشته است.

رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای شهر تهران، ضمن تقدیر از این خدمات ارزشمند، اظهار داشت: «کار‌های مهندس مختاری در حوزه فضای سبز نه‌تنها برای پایتخت بلکه برای تاریخ محیط زیست کشور ماندگار خواهد بود. ایشان امروز نیز با نشاط و سرزندگی مثال‌زدنی، همچنان به‌عنوان سرمایه‌ای ارزشمند برای مدیریت شهری محسوب می‌شوند.»

دکتر آقامیری در پایان سخنان خود، از طرف خود و همکاران شورا مراتب تشکر و قدردانی را از تلاش‌های چندین‌ساله مهندس مختاری ابراز داشت و برای ایشان در ادامه مسیر خدمت‌گذاری آرزوی توفیق کرد.

