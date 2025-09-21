نخستین بار در استان آذربایجان غربی سامانه انرژی خورشیدی در مدرسه پسرانه شهریار ارومیه افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده- با حضور جمعی از مسئولان محیط زیست و آموزش و پرورش استان نخستین سامانه انرژی خورشیدی استان در مدرسه پسرانه شهریار ارومیه به بهره برداری رسید.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بر اهمیت بهره‌گیری از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر تأکید کرد و استفاده از فناوری‌های نوین در مدارس را گامی مهم در ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست دانست.

حجت جباری با اشاره به نسل جدید پنل‌های خورشیدی و کاربرد‌های آن، آموزش دانش‌آموزان در زمینه فواید استفاده از انرژی خورشیدی و نقش آن در کاهش آلودگی‌ها را اقدامی ارزشمند توصیف کرد.

وی افزود: حرکتی که امروز در مدرسه استاد شهریار آغاز شده، می‌تواند الگویی موفق برای توسعه این فناوری در سایر مدارس و حتی ادارات باشد و به فرهنگ‌سازی در سطح جامعه کمک کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی همچنین بر ضرورت اجرای برنامه‌های توسعه آینده برای گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در سطح آموزش و پرورش و دستگاه‌های اجرایی استان تاکید کرد و خاطرنشان کرد: این مسیر، علاوه بر آثار مثبت زیست‌محیطی، زمینه‌ساز ارتقای دانش و بینش نسل آینده نسبت به ضرورت حفاظت از محیط زیست خواهد بود.

این مراسم در فضایی پرشور با استقبال نمایندگان آموزش و پرورش استان، سمن ها، معلمین و مربیان آموزش مدرسه برگزار شد و در حاشیه برنامه نیز مدیر کل حفاظت محیط زیست استان و سایر مسئولان حاضر، از سامانه نصب‌شده بازدید و توضیحات فنی در خصوص نحوه عملکرد و مزایای استفاده از آن ارائه شد.