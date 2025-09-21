باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ جانشین فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی در گفت‌و‌گو با خبرنگاران برنامه‌های هفته گرامیداشت دفاع مقدس را تشریح کرد و گفت: برنامه‌های هفته دفاع مقدس با شعار "ما فاتحان قله‌ایم" در ۸ عرصه محرومیت زدایی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، سیاسی، امنیتی و دفاعی، تربیتی و فضای مجازی برگزار می‌شود.

سردار سرتیپ پاسدار تقی نجمی ادامه داد: زنگ ایثار در مدارس، غبارروبی مزار شهدا، دیدار با ائمه جمعه و خانواده شهدا، رزمایش‌های رهروان شهدا و علمداران ولایت، برگزاری همایش‌های پیشمرگان کردمسلمان، عشایر و نخبگان اهل سنت، برگزاری پویش هر خانه و صنف یک پرچم از جمله برنامه‌های هفته گرامیداشت دفاع مقدس در استان آذربایجان‌غربی است.

این مقام نظامی افزود: بهره‌ برداری از طرح‌ های محرومیت زدایی، توزیع ۳۰۰ سری جهیزیه ویژه نوعروسان نیازمند، توزیع ده هزار بسته نوشت افزار بین دانش آموزان در مناطق محروم از دیگر برنامه‌های هفته گرامیداشت دفاع مقدس در استان آذربایجان‌غربی است.

در ادامه این برنامه از داوران و عوامل اجرایی ششمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر در استان آذربایجان‌غربی تجلیل شد.