دیوان محاسبات کشور نسبت به تخلفات در مدیریت شرکت‌های سهام عدالت هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای به وزیر اقتصاد، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس با اشاره به مغایرت‌های صریح در برگزاری مجامع و تعیین ارکان مدیریتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، بر لزوم توقف فوری این اقدامات خلاف قانون تاکید کرد.

این نهاد نظارتی با استناد به مواد (۳۵) و (۳۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴)، تبصره بند (ب) ماده (۵) برنامه هفتم پیشرفت و نظر رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که در صورت عدم اصلاح و ارائه گزارش در این خصوص، موضوع به‌صورت خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

منبع: دیوان محاسبات کشور

برچسب ها: دیوان محاسبات کشور ، تخلف ، شرکت‌های سهام عدالت
