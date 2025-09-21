باشگاه خبرنگاران جوان - متن کامل بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَیٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ

هفته دفاع مقدس در سال جاری معانی تازه و بدیعی یافته است و اتصال معنایی و هویتی ۸ سال دفاع مقدس با دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر نشان داد که آرمانها، اهداف، غایات، درس‌ها و الگو‌های نبرد ۸ ساله مقدس، در متن نیرو‌های مسلح سرافراز و مردم غیور ما جاری و ساری است و انقلاب اسلامی به معنای حقیقی کلمه، زنده است.

هفته دفاع مقدس، بازخوانی حقیقتِ نهادینه شده در حیات پرافتخار ملت ایران است که با ایمان، اراده، امید، ایثار، مقاومت و وحدت شکل گرفت و توانست در برابر تمامیت‌خواهی ابرقدرت‌های جهانی که در هیأت رژیم بعثی عراق متجلی شده بود، قامت استوار ملت را به نمایش بگذارد. هشت سال دفاع مقدس، نبرد جبهه حق علیه باطل و پاسداری از تجاوز آشکار به مرز‌های جغرافیایی، هویت دینی، استقلال سیاسی و کرامت انسانی بود و نشان داد که صیانت از سرزمین کهن، با قدرت نظامی، جوهره ایمان، پیوند مردم و حاکمیت و فداکاری و ایثارگری امکان‌پذیر است.

امروز، میراث دفاع مقدس همچنان زنده است و در ساحت‌های نوین خود را بازتولید می‌کند. روحیه‌ی جاری در جبهه‌های جنوب و غرب ایران در ۸ سال دفاع مقدس، در نبرد معاصر علیه رژیم صهیونیستی و پاسخ دندان‌شکن به تجاوزگری رژیم کودک‌کش تبلور یافت و دشمن را وادار به بازاندیشی در محاسبات خود و عقب نشینی فوری کرد.

تداوم راهبرد کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی و تلفیق توان بازدارندگی نظامی با پشتوانه مردمی و ترکیب قدرت دفاعی با انسجام اجتماعی و با اتکای نظام اسلامی به خود در میدان فناوری و ابتکار و بر مشروعیت اخلاقی و حقوقیِ دفاع استوار است. همه اینها از سرچشمه واحد ایمان به نصرت الهی، شجاعت در برابر ظالم و یقین به حقانیت مسیر اشراب می‌شود و میراث آن دوران، امروز نیز در برابر دشمنی به مراتب پیچیده‌تر همچنان کارآمد و زنده است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن تجلیل و تقدیر ویژه از مجاهدت‌های نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، ارتش قهرمان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عزیز و نیروی انتظامی مقتدر و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان سرافراز، هفته دفاع مقدس را فرصتی برای بازخوانی، بازروایی و بازاندیشی و تعمیق این نظریه و این حقیقت می‌داند که امنیت، استقلال و عزت ملی محصول مصلحت‌جویی‌های عاقبت اندیشانه نیست، بلکه ثمره ایستادگی بر اصول و استمرار در مقاومت و ایمان به حقانیت مسیر مقدس است. این هفته، یادآور آن است که روح دفاع مقدس همچون شریان حیاتی در کالبد ملت ایران جاری است و امروز بیش از هر زمان دیگری باید به نسل‌های نو و جوان منتقل شود تا همچون چراغی هدایتگر، مسیر آینده را روشن سازد.

با درود به ارواح مطهر امام شهیدان، حضرت امام خمینی (رضون‌الله تعالی) و با بزرگداشت جانفشانی رزمندگان اسلام و گرامیداشت یاد و خاطره حماسه سازان هشت سال دفاع مقدس و آرزوی پایداری و سربلندی ملت ایران، بر این حقیقت پای می‌فشاریم که «مقاومت فعال» هویت تاریخی و سرنوشت ملت ایران است و اکنون نیز با پیروی از رهبری حکیم و فرزانه حضرت امام خامنه‌ای (مد ظله العالی) در برابر هرگونه تهدید احتمالی، با معرفتی راسخ و عملی جهادی، عزت اسلام و ایران را پاس خواهیم داشت.

