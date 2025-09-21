کارشناسان معتقدند که آمریکا به دلیل تاخیر در پروژه اسپیس ایکس ممکن است رقابت فضایی را به چین ببازد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - نیویورک تایمز به نقل از کارشناسان گزارش داد که ایالات متحده به دلیل تاخیر در پروژه‌های ماه اسپیس ایکس، متعلق به کارآفرین ایلان ماسک، در حال باختن رقابت فضایی است.

این روزنامه توضیح داد که «پروژه فرود اسپیس ایکس بر روی ماه به طور قابل توجهی از برنامه عقب مانده است و تردید‌های فزاینده‌ای را در مورد توانایی ایالات متحده برای پیشی گرفتن از چین، که برنامه خود را برای فرود بر ماه در دهه ۲۰۳۰ دارد، ایجاد کرده است.»

به گفته مدیران سابق ناسا که با این روزنامه صحبت کردند، «موشک استارشیپ مورد نظر اسپیس ایکس تا چندین سال آماده ماموریت نخواهد بود. در همین حال، استارشیپ هنوز فضانوردان یا محموله‌های تجاری را حمل نکرده است و در طول سه آزمایش از چهار آزمایش اخیر منفجر شده است.»

کارشناسان می‌گویند که این وضعیت با طرح بلندپروازانه ماسک برای رساندن فضانوردان به سطح ماه، که به یک سیستم سوخت‌رسانی در فضا که هرگز آزمایش نشده است، متکی است، تشدید می‌شود. مهندسان سابق ناسا آن را آنقدر پرخطر و عقب‌مانده از برنامه توصیف می‌کنند که ممکن است سال‌ها طول بکشد تا برای ماموریت ماه آماده شود.

کارمندان سابق ناسا نیز اذعان می‌کنند که بخشی از مشکل در طرح پیچیده و پرخطر فرود بر ماه است که آنها انتخاب کرده‌اند.

منبع: RT