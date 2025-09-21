سرمربی استقلال فردا تکلیف مهاجم پرحاشیه‌اش را مشخص خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ پس از شکست سنگین استقلال مقابل الوصل؛ آرمین سهرابیان، مدافع این تیم به دلیل مصاحبه غیرحرفه‌ای علیه هم‌تیمی‌هایش از سوی ساپینتو، سرمربی آبی‌ها اخراج شد.

غیر از سهرابیان، محمدرضا آزادی، مهاجم تیم هم با توجه به فیلم صحبت‌های او که مشابه گفته‌های سهرابیان بود و در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شد؛ در آستانه اخراج از تیم قرار گرفته است.

قرار بر این بوده که آزادی هم از تیم کنار گذاشته شود، اما سرمربی تیم خواسته بازی امروز مقابل پیکان انجام شود و فردا تکلیف این بازیکن مشخص شود.

