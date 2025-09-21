معاون اول رئیس‌جمهور گفت: از شروع به کار دولت چهاردهم، شعار «وفاق ملی» را در عمل با رابطه صمیمی بین سه قوه حس می‌کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف در اولین نشست مشترک دولت و مجلس به تجربه موفق هماهنگی و جلسات مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی در اجرا و تحقق برنامه سوم پیشرفت اشاره کرد و با بیان اینکه برنامه سوم توسعه یکی از موفق‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای بعد از انقلاب است، افزود: با همکاری دولت و مجلس وقت بالای ۹۰ درصد اهداف برنامه سوم پیشرفت محقق شد که باید این روند در اجرای برنامه هفتم پیشرفت نیز در دستور کار قرار گیرد.

معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص جلسات مشترک دو قوه با ترکیبی ثابت رایزنی‌ها و همفکری‌های لازم را داشته‌اند که باید این جلسات به صورت منظم برگزار شود و خوشحالیم اولین جلسه مشترک در سطحی بالا برگزار شده است.

وی ادامه داد: دولت چهاردهم جلسات مشترکی نیز با قوه قضائیه برای حل مسائل و پیگیری مطالبات دارد و امیدواریم با هماهنگی مجلس مسئله مشترک و مهم ابلاغ و اجرای برنامه هفتم پیشرفت با قوت پیگیری و اجرایی شود.

عارف با بیان اینکه با هماهنگی، نگاه مشترک و پیگیری راهبرد‌ها در چنین جلسات مشترکی بسیاری از مسائل کشور قابل حل است، بر ضرورت تعامل وزرای دولت و نمایندگان مجلس تاکید کرد و گفت: بخش‌های اقتصادی مجلس و دولت باید علاوه بر اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت بر روی مسئله مهم تدوین و تصویب بودجه سال آینده هماهنگی‌های لازم را در این جلسات مشترک به عمل آورند تا پیش‌بینی منابع و اصلاحات ضروری در این زمینه در فضایی صمیمی و همکاری انجام شود.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: اجرای برنامه هفتم پیشرفت راهبرد اصلی دولت است که اقدامات دولت در یک سال گذشته در سال اول اجرایی برنامه هفتم قابل مقایسه با سایر دولت‌ها نیست که این نشانگر عزم و اراده جدی دولت در اجرای این برنامه است.

علی نیکزاد، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با قدردانی از پیگیری‌های دولت برای برگزاری نشست مشترک دولت و مجلس و اشاره به اینکه اجرای برنامه هفتم پیشرفت میثاق ملی و از تاکیدات همیشگی رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی بوده است، تصریح کرد: مجلس عزمی راسخ برای تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت با هماهنگی دولت دارد که باید کمیسیون‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط به یک تفاهم و فهم مشترک برسند.

وی با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزرای دولت در کنار یکدیگر برای پیشبرد توسعه کشور هستند، اهمیت تعامل معاونت‌های پارلمانی در وزارتخانه‌ها و کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی را خاطر نشان ساخت.

همچنین در اولین نشست مشترک دولت و مجلس در خصوص گزارش عملکرد برنامه هفتم، نحوه تصویب و تدوین لایحه بودجه سال آینده، اجرای ماده ۱۱۹ و ضرورت اصلاح بند‌های غیرقابل اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت بحث، تصمیم گیری و تبادل نظر شد. 

لازم به ذکر است، در این جلسه نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، وزرای راه و شهرسازی، دادگستری و امور اقتصادی و دارایی، معاون حقوقی رئیس جمهور، دبیرهیات دولت، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، معاون راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور و همچنین معاونین مجلس شورای اسلامی و مسئولان دستگاه‌های دولتی حضور داشتند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس‌جمهور

برچسب ها: معاون اول رئیس جمهور ، دولت چهاردهم ، وفاق ملی ، قوای سه گانه
خبرهای مرتبط
عارف: در تصمیم‌گیری قیمت کالا‌های اساسی باید منافع ملی اصل باشد
عارف: قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران نشانه‌ای روشن از توانمندی جوانان ایران است
عارف: دولت چهاردهم با مرکز آمار ایران دستوری برخورد نمی‌کند
عارف: ۷۷۰۰ فضای آموزشی در دستور ساخت قرار گرفته است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۳۱ شهریور
بیانیه نمایندگان مجلس در تقدیر از قهرمانی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی
مدارس عادی دولتی سهمی در رتبه‌های برتر کنکور ندارند/ اشکالات عمده‌ای در سیستم آموزشی وجود دارد
سرلشکرحاتمی: به کوچک‌ترین تعرض دشمنان پاسخی پشیمان کننده می‌دهیم
سرلشکر موسوی: به تهدید دشمن پاسخی فراتر از تصور خواهیم داد
آخرین اخبار
سرلشکرحاتمی: به کوچک‌ترین تعرض دشمنان پاسخی پشیمان کننده می‌دهیم
سرلشکر موسوی: به تهدید دشمن پاسخی فراتر از تصور خواهیم داد
مدارس عادی دولتی سهمی در رتبه‌های برتر کنکور ندارند/ اشکالات عمده‌ای در سیستم آموزشی وجود دارد
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۳۱ شهریور
بیانیه نمایندگان مجلس در تقدیر از قهرمانی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی
بالای ۶۰ درصد مردم جهان ایران را پیروز دفاع مقدس ۱۲ روزه می‌دانند
رهبر انقلاب خطاب به جامعه کشتی: آفرین به شما که ملت را شاد و کشور را آبرومند کردید
عارف: در تصمیم‌گیری قیمت کالا‌های اساسی باید منافع ملی اصل باشد
پزشکیان: مسیر دولت در رفع ناترازی‌ها قطعاً به نتیجه خواهد رسید
عراقچی عازم نیویورک شد
پزشکیان روز ملی جمهوری ارمنستان را تبریک گفت
برگزاری جشن ملی ایرانیان به دستور رئیس‌جمهور
پزشکیان: اگر حامیان چندجانبه‌گرایی متحد نباشند، بانیان یکجانبه‌گرایی بر آنها غلبه خواهند کرد
عارف: شعار «وفاق ملی» را در عمل با رابطه صمیمی بین سه قوه حس می‌کنیم
پیشنهاد مطهری به پزشکیان: درخواست ملاقات ترامپ را بپذیر!
در برابر هرگونه تهدید احتمالی، عزت اسلام و ایران را پاس خواهیم داشت
هشدار دیوان محاسبات کشور نسبت به تخلفات در مدیریت شرکت‌های سهام عدالت
تبیین واقع‌گرایانه جنگ تحمیلی نیاز راهبردی جامعه است
آرامش و امنیتِ پایدار مرهون گفتمان مقاومت است
پزشکیان سه‌شنبه به نیویورک می‌رود
عراقچی: تیم ملی کشتی ایران با همت بی‌وقفه، تاریخ‌سازی کردند
ارتش: امروز آماده‌تر از گذشته در برابر دشمنان ایستاده‌ایم 
رئیس‌جمهور: دولت برای حمایت از توسعه فناورانه کشور اهتمام جدی دارد
پزشکیان: ارائه خدمات به مردم بر مبنای طرح‌های «ژئوکد» و «جی‌نف» صورت خواهد گرفت