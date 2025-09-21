مجوز ساخت هشت هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر صادر شد

باشگاه خبرنگاران جوان - تولید و فروش داخلی یا صادرات برق تولیدی از محل پروژههای موضوع این مصوبه که از طریق مشارکت صندوق توسعه ملی با بخش خصوصی ایجاد و یا توسعه مییابد و تحت هیچ شرایطی مشمول برنامههای مدیریت بار نمیشود.
برهمین اساس شورای اقتصاد به استناد مجوز رهبر انقلاب در خصوص امکان سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی در حوزه انرژی و پیرو مصوبه هیات عامل صندوق و درخواست رئیس هیات عامل برای مشارکت در سرمایهگذاری «طرح احداث هشت هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر خورشیدی و بادی توسط بخش غیردولتی» به صندوق توسعه ملی اجازه داد تا سقف هشتاد درصد (۸۰%) از کل مبلغ سرمایهگذاری را متناسب با سهم آورده شرکت متقاضی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تأمین کند.
هدف از اجرای این مصوبه، احداث ۸ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر خورشیدی و بادی توسط شرکتهای متقاضی غیردولتی در ساختگاههای مختلف در سراسر کشور در سقف ۳.۹۵ میلیارد دلار (سه میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار) است.
بر اساس این مصوبه، صندوق توسعه ملی باید تمهیدات لازم برای بازگشت اصل و حداقل سود ۸ درصد ارزی سالیانه را پیش بینی کند.
در این مصوبه، تأیید اهلیت فنی و اجرایی شرکت متقاضی بر عهده ساتبا «سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق» قرار داده شده و استانداردهای تجهیزات و نصب نیروگاهها توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهوری تعیین میشود.
همچنین بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، توانیر موظف به انعقاد قرارداد بلند مدت انتقال برق تولیدی پروژههای موضوع این مصوبه بر اساس تعرفههای ابلاغی مصوب دولت با تولیدکنندگان و عرضهکنندگان نیروگاههای تجدیدپذیر است. در مواردی که ایجاد و توسعه ظرفیت پستهای اصلی شبکه انتقال (۶۳، ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلووات) لازم باشد، با تعهدنامهای که وزارت نیرو به سرمایهگذاران این پستها در آغاز هر پروژه میدهد، شرکت توانیر وظیفه دارد ظرفیت استفاده نشده در هر پست ایجادی و یا توسعه ظرفیت داده شده را در سایر پستهای تحت مالکیت و یا مدیریت خود برای سایر پروژههایی که از طریق منابع صندوق توسعه ملی سرمایهگذاری می شود، تخصیص دهد.
منبع: صندوق توسعه ملی