مجوز ساخت هشت هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر صادر شد

پیرو مصوبه هیأت عامل صندوق توسعه ملی مجوز سرمایه‌گذاری برای احداث ۸ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با حدود ۴ میلیارد دلار صادر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تولید و فروش داخلی یا صادرات برق تولیدی از محل پروژه‌های موضوع این مصوبه که از طریق مشارکت صندوق توسعه ملی با بخش خصوصی ایجاد و یا توسعه می‌یابد و تحت هیچ شرایطی مشمول برنامه‌های مدیریت بار نمی‌شود.

برهمین اساس شورای اقتصاد به استناد مجوز رهبر انقلاب در خصوص امکان سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در حوزه انرژی و پیرو مصوبه هیات عامل صندوق و درخواست رئیس هیات عامل برای مشارکت در سرمایه‌گذاری «طرح احداث هشت هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر خورشیدی و بادی توسط بخش غیردولتی» به صندوق توسعه ملی اجازه داد تا سقف هشتاد درصد (۸۰%) از کل مبلغ سرمایه‌گذاری را متناسب با سهم آورده شرکت متقاضی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تأمین کند.

هدف از اجرای این مصوبه، احداث ۸ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر خورشیدی و بادی توسط شرکت‌های متقاضی غیردولتی در ساختگاه‌های مختلف در سراسر کشور در سقف ۳.۹۵ میلیارد دلار (سه میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار) است.

بر اساس این مصوبه، صندوق توسعه ملی باید تمهیدات لازم برای بازگشت اصل و حداقل سود ۸ درصد ارزی سالیانه را پیش بینی کند.

در این مصوبه، تأیید اهلیت فنی و اجرایی شرکت متقاضی بر عهده ساتبا «سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق» قرار داده شده و استانداردهای تجهیزات و نصب نیروگاه‌ها توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهوری تعیین می‌شود.

همچنین بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، توانیر موظف به انعقاد قرارداد بلند مدت انتقال برق تولیدی پروژه‌های موضوع این مصوبه بر اساس تعرفه‌های ابلاغی مصوب دولت با تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان نیروگاه‌های تجدیدپذیر است. در مواردی که ایجاد و توسعه ظرفیت پست‌های اصلی شبکه انتقال (۶۳، ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلووات) لازم باشد، با تعهدنامه‌ای که وزارت نیرو به سرمایه‌گذاران این پست‌ها در آغاز هر پروژه می‌دهد، شرکت توانیر وظیفه دارد ظرفیت استفاده نشده در هر پست ایجادی و یا توسعه ظرفیت داده شده را در سایر پست‌های تحت مالکیت و یا مدیریت خود برای سایر پروژه‌هایی که از طریق منابع صندوق توسعه ملی سرمایه‌گذاری می شود، تخصیص دهد.

منبع: صندوق توسعه ملی

برچسب ها: صندوق توسعه ملی ، نیروگاه تجدیدپذیر
خبرهای مرتبط
حضرتی: باید با انسجام و همدلی از مشکلات عبور کنیم
سرمایه گذاری برای احداث ۷ هزار مگاوات نیروگاه‌های خورشیدی
ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۶ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
مملکت داره خشک میشه دلارا رو دارن خرج این مزخرفات میکنن
۰
۰
پاسخ دادن
ساعات جدید آغاز به کار ادارات از فردا اعلام شد/ تصمیمی برای شناور سازی گرفته نشد
انتقال سهام عدالت متوفیان بعد از مرداد ۹۹ همچنان منتظر سازمان امور مالیاتی!
مشترکان چگونه میتوانند درخواست نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب دهند؟
۶۰ لیتر سهمیه بنزین امشب شارژ می‌شود
امکان دریافت تسهیلات یک میلیارد تومانی بین خانواده ها هم فراهم شد
بارش‌ها در آستارا به ۲۲۰ میلی‌متر رسید/ تشدید فعالیت سامانه بارشی
توسعه سامانه‌های نوین آبیاری راه حلی برای افزایش ۳۰ درصدی بهره وری آب
متوسط سرعت قطار در کشور ۷۰ تا ۸۰ کیلومتر بر ساعت است
معاملات پساب در بورس انرژی ایران به ۴.۲۴۰.۰۰۰ متر مکعب رسید
رشد ۳۲۰ درصدی نرخ برق صنایع در ۴ سال
آخرین اخبار
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
دلایل بهبود فضای کسب و کار در نیمه دوم سال ۱۴۰۴
امکان دریافت تسهیلات یک میلیارد تومانی بین خانواده ها هم فراهم شد
متوسط سرعت قطار در کشور ۷۰ تا ۸۰ کیلومتر بر ساعت است
تنها در تهران سالانه ۲۵۰ میلیون متر مکعب آب به دلیل فرسودگی شبکه هدر می‌رود
کم‌کاری بانک مرکزی در تعیین سهمیه دستگاه‌ها برای پرداخت وام اشتغال
رشد ۳۲۰ درصدی نرخ برق صنایع در ۴ سال
۶۰ لیتر سهمیه بنزین امشب شارژ می‌شود
معاملات پساب در بورس انرژی ایران به ۴.۲۴۰.۰۰۰ متر مکعب رسید
توسعه سامانه‌های نوین آبیاری راه حلی برای افزایش ۳۰ درصدی بهره وری آب
مشترکان چگونه میتوانند درخواست نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب دهند؟
بارش‌ها در آستارا به ۲۲۰ میلی‌متر رسید/ تشدید فعالیت سامانه بارشی
ساعات جدید آغاز به کار ادارات از فردا اعلام شد/ تصمیمی برای شناور سازی گرفته نشد
انتقال سهام عدالت متوفیان بعد از مرداد ۹۹ همچنان منتظر سازمان امور مالیاتی!
کاهش محسوس دمای هوا در نواحی غربی کشور
۳۱ شهریور قیمت خرید تضمینی گندم تعیین می‌شود
ثبت برنج ایرانی در سامانه جامع تجارت راهی برای شفافیت بازار
خسارت ۲۰۰ همت ناترازی انرژی به صنعت کشور
بخش عمده‌ای از واحد‌های نهضت ملی مسکن هنوز به مرحله سفت‌کاری نرسیده است
تاخیر در ثبت سفارش روند واردات را کند کرده است
سالانه ۱۲ تن شمش طلا از معادن کشور استحصال می‌شود
سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری در حوزه معادن کشور+ فیلم
نیروگاه‌های تجدیدپذیر، به عنوان طرح‌های پیشران اقتصادی معرفی شدند
تجدیدپذیر‌ها ۷ گیگاوات برق پاک به کشور هدیه می‌دهند
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۳۰ شهریور ماه
روغن مشمول قیمت گذاری است
مجوز ساخت هشت هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر صادر شد
تداوم حراج‌های ماهانه و برنامه‌های پیش‌فروش سکه
سامانه‌های تخصیص ارز دچار اختلال هستند
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۶ درصد است