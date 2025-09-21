باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دکتر داریا خایکینا، متخصص تغذیه در روسیه، اظهار داشت که عدم حرکت، حتی با ورزش منظم، متابولیسم را کند می‌کند که دلایل مختلفی دارد.

این پزشک خاطرنشان می‌کند که یک فرد ممکن است سالم غذا بخورد، مرتباً ورزش کند، به موقع بخوابد و سطح هورمون طبیعی داشته باشد، اما وزن او ثابت بماند. این معمولاً در افرادی رخ می‌دهد که بیشتر روز خود را جلوی کامپیوتر می‌گذرانند، زیرا عدم حرکت باعث می‌شود بدن مصرف انرژی طبیعی را متوقف کند.

با وجود این باور رایج که هیچ ارتباطی بین کار اداری و متابولیسم کند در طول ورزش وجود ندارد، این پزشک توضیح می‌دهد که نشستن طولانی مدت عملکرد عضلات را تضعیف می‌کند و منجر به کاهش مصرف کلی کالری، کاهش حساسیت به انسولین و شروع ذخیره کالری اضافی برای بعد توسط بدن می‌شود.

او اضافه می‌کند: «درست است که بدن حتی در حالت استراحت هم کالری می‌سوزاند، اما کالری سوزانده شده در حالت استراحت بسیار کمتر از کالری مصرف شده در حالت حرکت است. نشستن همچنین گردش خون را کند می‌کند، رساندن اکسیژن به بافت‌ها را کاهش می‌دهد و فعالیت آنزیم‌های مسئول تجزیه چربی را تضعیف می‌کند و به طور قابل توجهی متابولیسم را کند می‌کند.»

برای جلوگیری از تأثیر نشستن طولانی مدت بر کاهش وزن، پزشک توصیه می‌کند هر ۳۰ تا ۴۰ دقیقه تمرینات کششی سبک انجام دهید. حتی دو دقیقه حرکت می‌تواند ۱۰ تا ۱۵ کالری بسوزاند که در مجموع ۱۰۰ تا ۱۵۰ کالری در طول یک روز می‌شود - معادل یک تمرین کوتاه مانند رفتن برای نوشیدن آب و برگشتن. همچنین می‌توانید تمرینات کوتاهی را پشت میز خود انجام دهید، مانند خم شدن، چرخش شانه یا خم کردن پا، تا گردش خون را تحریک کرده و مصرف انرژی را تا ۲۰ درصد در مقایسه با حالت ثابت افزایش دهید.

دکتر خایکینا همچنین نوشیدن منظم آب را توصیه می‌کند، زیرا حتی کم آبی جزئی، متابولیسم را ۲ تا ۳ درصد کاهش می‌دهد، در حالی که نوشیدن یک لیوان آب می‌تواند متابولیسم را به مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه افزایش دهد. همچنین می‌توانید آسانسور را با بالا رفتن از ۴ تا ۵ طبقه پله جایگزین کنید که حدود ۳۵ تا ۴۰ کالری می‌سوزاند و به جبران کاردیوی هفتگی کمک می‌کند.

این پزشک تأکید می‌کند که ورزش بعد از کار، ۸ ساعت نشستن روی صندلی را جبران نمی‌کند، بنابراین ضروری است که هر ساعت کمی حرکت کنید. هر چه بیشتر حرکت کنید، سریع‌تر وزن کم می‌کنید و متابولیسم خود را بهبود می‌بخشید.

