باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک مطالعه مشترک توسط سوئد، نروژ و اسپانیا نشان داده است که ذوب شدن دریاچههای قطب شمال ممکن است به افزایش انتشار متان کمک کند. نتایج در وبسایت دانشگاه اومئو منتشر شده است.
آب و هوای گرمتر و مرطوبتر، دریاچهها را "پربارتر" میکند، زیرا متان بیشتری از لایههای زیرین در این شرایط آزاد میشود (گازی که ۲۵ برابر قویتر از دی اکسید کربن است). دریاچههای قطب شمال بخش قابل توجهی از انتشار جهانی متان را تشکیل میدهند، اما تولید گاز از دریاچهای به دریاچه دیگر بسیار متفاوت است و به ماهیت آنها بستگی دارد.
نویسندگان این مطالعه ده دریاچه در مجمعالجزایر سوالبارد در اسکاندیناوی زیر قطبی را بررسی کردند و دریافتند که اکثر متان در ۱۰ سانتیمتر بالایی کف تولید میشود، جایی که مواد آلی و شرایط مطلوب برای زندگی باکتریایی فراوان است. الکساندرا رویار، محقق مرکز تحقیقات دریایی دانشگاه اومئو، گفت: «قطب شمال به دلیل آب و هوای گرمتر و مرطوبتر و تابستانهای طولانیتر، که بر جریان مواد آلی تأثیر میگذارد و تولید متان در دریاچهها را افزایش میدهد، سبزتر شده است.»
نتایج نشان داد که دریاچههای کمعمق با فراوانی جلبک و گیاهان کفزی و ساحلی معمولاً مقادیر بیشتری متان تولید میکنند، اگرچه این میزان از دریاچهای به دریاچه دیگر متفاوت است.
محققان نتایج خود را با دادههای بیش از ۶۰ دریاچه در سراسر جهان مقایسه کردند و نتیجه گرفتند که مناطق گرمسیری و معتدل معمولاً متان بیشتری تولید میکنند. با این حال، مقدار کل گاز در دریاچههای شمالی به دلیل تعداد زیاد آنها همچنان قابل توجه است.
منبع: TASS