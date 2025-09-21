شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از افزایش قیمت سرویس مدارس ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هرساله همزمان با آغاز سال تحصیلی از ثبت نام در مدارس تا خرید لوازم التحریر رنگارنگ، سفارش و تهیه کتاب و آماده شدن لباس فرم، تامین سرویس مدارس از لحاظ کیفیت و قیمت مطلوب نیزاز جمله مهمترین درخواست اولیا است تا سال تحصیلی را بدون دغدغه و دلهره را پشت سر گذاشت.

اما افزایش قیمت سرویس مدارس به عنوان یکی از چالش‌های اصلی خانواده‌ها تبدیل شده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از افزایش قیمت سرویس گلایه مدرسه ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام امسال مدرسه پسرم برای یک مسیر نه خیلی دور از استاد معین تا صادقیه بلوار فردوس مدرسه سلام ۵۶ میلیون اعلام کردن که افزایش زیاد نسبت به سال قبل و اصلا این رقم برای ۸ ماه واقعا زیاده پیگیری شود.