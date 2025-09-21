شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از افزایش قیمت سرویس مدارس ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هرساله همزمان با آغاز سال تحصیلی از ثبت نام در مدارس تا خرید لوازم التحریر رنگارنگ، سفارش و تهیه کتاب و آماده شدن لباس فرم، تامین سرویس مدارس از لحاظ کیفیت و قیمت مطلوب نیزاز جمله مهمترین درخواست اولیا است تا سال تحصیلی را بدون دغدغه و دلهره را پشت سر گذاشت.
اما افزایش قیمت سرویس مدارس به عنوان یکی از چالش‌های اصلی خانواده‌ها تبدیل شده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از افزایش قیمت سرویس گلایه مدرسه ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار 

با سلام و احترام امسال مدرسه پسرم برای یک مسیر نه خیلی دور از استاد معین تا صادقیه بلوار فردوس مدرسه سلام ۵۶ میلیون اعلام کردن که افزایش زیاد نسبت به سال قبل و اصلا این رقم برای ۸ ماه واقعا زیاده پیگیری شود.

برچسب ها: سرویس مدارس ، گرانی سرویس مدارس ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار سیستان و بلوچستان؛
کمبود سرویس دانش آموزان روستای بیرسفلی را به دردسر انداخت + عکس
شهروند خبرنگار اصفهان؛
نارضایتی والدین از نبود سرویس مدارس برای دانش آموزان روستا‌های جرقویه
شهروندخبرنگار فارس؛
ابراز نگرانی اهالی محله آقا شاپور خفر از جاده نا ایمن + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نارضایتی متقاضیان وام فرزندآوری از تاخیر در پرداخت
فیلمی از بارش باران و آبگرفتگی در معابر شهرستان بابل به وقت تابستان
فیلمی از لحظه تماشای ورزش دوستان دزفولی برای تماشای لحظه پیروزی سعید اسماعیلی
آخرین اخبار
فیلمی از لحظه تماشای ورزش دوستان دزفولی برای تماشای لحظه پیروزی سعید اسماعیلی
فیلمی از بارش باران و آبگرفتگی در معابر شهرستان بابل به وقت تابستان
نارضایتی متقاضیان وام فرزندآوری از تاخیر در پرداخت
نخبگان همچنان در انتظار استخدام در دستگاه‌های دولتی
سرایداران و خدمتگزاران مدارس در انتظار بهبود وضعیت معیشتی
شیب صعودی قیمت سرویس مدارس والدین پایتخت را نگران کرد
نواخته شدن زنگ شکوفه ها در مدرسه مهرعظام انابد + عکس
دانش آموزان نیازمند و ایتام در پناه مهر کریمانه علمدار حسینیه اعظم مکتب العباس تهران + عکس
نمایی زیبا از رویش گل محمدی و سیب در شهرک البرز شاهرود + فیلم