به گفته رییس اتاق بازرگانی استان کرمان، استان کرمان با ۳ میلیارد دلار صادرات، شرکت حمل و نقل بین المللی ندارد.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مرضیه السادات حسینی راد _ سید مهدی طبیب زاده رییس اتاق بازرگانی استان در صد و چهاردهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان که به میزبانی اتاق بازرگانی کرمان برگزار شد، گفت: درخصوص تعهد ارزی صادرکنندگان کشور مهلتی مطرح شده که تا فردا مهلت دارد که اگر پرداخت نشود افراد مشمول قانون مبارزه با کالا و ارز می شوند یعنی صادرکنندگان بنام کشور اگر نتوانند تعهد ارزی خود را تا فردا شب انجام دهندبه عنوان قاچاق کننده کالا معرفی خواهند شد، که با حضور استاندار کرمان در نشستی که در اتاق کرمان برگزار شد، درخواست مهلت برای این مساله شده است.

وی افزود: اصلی را در استان پذیرفتیم که اگربخواهیم به لحاظ صنایع بزرگ، کوچک و متوسط رشد کند باید نگرش صادرات محور در تولید باشد.

وی افزود: یعنی اگر بخواهیم رویکرد تولید صادراتی باشدو در نتیجه آن رقابت پذیرکردن تولید، دستیابی به بازارهای بین المللی و سلسله مباحثی که در مسیر صادرات با ارزش افزوده بالا چه کارهایی باید کرد.

وی با اشاره به جلسه با فعالین اقتصادی پاکستان افزود: از فواید این جلسات شناسایی نقاط ضعف و قوت فعالیت های اقتصادی استان است و از مسائل مهمی که ضعف ما درکرمان است اینکه استان گسترده با ۳ میلیارد دلار صادرات، شرکت حمل و نقل بین المللی ندارد.

وی بیان کرد: مساله حمل و نقل باید به شکل جدی در استان مطرح شود،چرا که اقتصاد حمل و نقل، اقتصاد بسیار بزرگی است ولی در استان ما به مساله صادرات محور بودن توجهی نشده است.

طبیب زاده گفت: پایانه های باربری باید شکل بگیرد، شبکه لجستیکی خصوصی ایجاد شود و کرمان می تواند از حوزه ترانزیت درآمد خوبی داشته باشد به شرط آنکه مساله حمل و نقل جدی تر گرفته شود.

رییس اتاق کرمان تصریح کرد: حمل ریلی وهوایی و باربری و گمرکات و مناطق ویژه باید جزء مسائل مهم مطرح شده در حوزه حمل و نقل کالا استان باشد.

طبیب‌زاده تاکید کرد: ما در اتاق بازرگانی استان کرمان حاضریم طرح جامع حمل‌ونقل استان را تعریف کنیم تا در نهایت این حوزه ساماندهی شود.

وی بیان کرد: این جلسه شورای گفتگوی استان حاصل ۴جلسه کارشناسی با دولت و کارشناسان بخش خصوصی است.