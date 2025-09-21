کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: بخش عمده‌ای از واحد‌های نهضت ملی مسکن به دلیل آنکه هنوز منابع مالی لازم تزریق نشده و از سوی دیگر پیگیری‌های لازم انجام نشده هنوز به مرحله سفت کاری نرسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - ایمان سلیمانی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر اجرای طرح نهضت ملی مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه مسکن کشور به شمار می رود که نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن دارد و همین امر خود می تواند بازار تولید را به سمت رونق هدایت کند.

وی ادامه داد: تمامی کارشناسان معتقد هستند که تنها راهکار برای بهبود وضعیت بازار مسکن عرضه و اتمام پروژه های نهضت ملی مسکن است اما متاسفانه تا به امروز این اقدام انجام نشده است و همین امر خود باعث شده که بسیاری از پروژه ها نیمه کار بمانند.

او بیان کرد: در حال حاضر حدود یک میلیون متقاضی چشم انتظار تحویل پروژه های نهضت ملی مسکن خود هستند اما به نظر می رسد که این واحدهاهنوز در مرحله سفت کاری قرار داشته باشند این امر خود باعث شده که چشم انتظاری متقاضیان ادامه داشته باشد.

سلیمانی با اشاره به اینکه باید در این شرایط منابع مالی لازم به پروژه ها تزریق شود افزود: متاسفانه بازار مسکن به گونه ای است که بسیاری از متقاضیان در پروژه های نهضت ملی مسکن به دلیل آنکه هنوز واحدهای آنها به مرحله آماده سازی نرسیده است مجبور به مهاجرت شوند و این امر زمینه ساز رشد حاشیه نشینی در کشور  شده است چراکه این افراد  تمامی منابع مالی خود را صرف تکمیل پروژه ها کرده بودند اما در این شرایط به دلیل آنکه اقدام و گام موثری در اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن برداشته نشده بازار مسکن با مشکلات بسیار زیادی روبرو شده اند.

گفتنی است طبق آخرین آمارهای اعلام شده از سوی وزارت راه وشهرسازی از مجموع ۶.۷ میلیون متقاضی نهضت ملی مسکن حدود یک‌میلیون و ۵۶۴ هزار نفر واجد شرایط بوده‌ و تاکنون حدود ۷۸۰ هزار نفر ازر آنها به پروژه‌های شهری در حال احداث متصل شده‌اند گفت: آمارهای نهضت ملی مسکن حاکی از این است که درمجموع بیش از ۶.۷ میلیون نفر در نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند و از این تعداد بالغ‌ بر یک‌میلیون و ۵۶۴ هزار نفر واجد شرایط شناخته شده‌اند؛ اما تاکنون حدود ۷۸۰ هزار نفر به پروژه‌های در حال احداث متصل شده‌اند و تعداد کمی از این پروژه‌ها هم تکمیل شده است.

 
برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
خبرهای مرتبط
امکان دریافت تسهیلات یک میلیارد تومانی بین خانواده ها هم فراهم شد
در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران؛
اجرای طرح کلید به کلید در بافت‌های فرسوده از دوماه آینده+ فیلم
دستور وزیر راه و شهرسازی برای تحقق اهداف برنامه هفتم
سکونت ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در سکونتگاه‌های غیر رسمی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ساعات جدید آغاز به کار ادارات از فردا اعلام شد/ تصمیمی برای شناور سازی گرفته نشد
انتقال سهام عدالت متوفیان بعد از مرداد ۹۹ همچنان منتظر سازمان امور مالیاتی!
مشترکان چگونه میتوانند درخواست نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب دهند؟
۶۰ لیتر سهمیه بنزین امشب شارژ می‌شود
امکان دریافت تسهیلات یک میلیارد تومانی بین خانواده ها هم فراهم شد
بارش‌ها در آستارا به ۲۲۰ میلی‌متر رسید/ تشدید فعالیت سامانه بارشی
توسعه سامانه‌های نوین آبیاری راه حلی برای افزایش ۳۰ درصدی بهره وری آب
متوسط سرعت قطار در کشور ۷۰ تا ۸۰ کیلومتر بر ساعت است
معاملات پساب در بورس انرژی ایران به ۴.۲۴۰.۰۰۰ متر مکعب رسید
رشد ۳۲۰ درصدی نرخ برق صنایع در ۴ سال
آخرین اخبار
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
دلایل بهبود فضای کسب و کار در نیمه دوم سال ۱۴۰۴
امکان دریافت تسهیلات یک میلیارد تومانی بین خانواده ها هم فراهم شد
متوسط سرعت قطار در کشور ۷۰ تا ۸۰ کیلومتر بر ساعت است
تنها در تهران سالانه ۲۵۰ میلیون متر مکعب آب به دلیل فرسودگی شبکه هدر می‌رود
کم‌کاری بانک مرکزی در تعیین سهمیه دستگاه‌ها برای پرداخت وام اشتغال
رشد ۳۲۰ درصدی نرخ برق صنایع در ۴ سال
۶۰ لیتر سهمیه بنزین امشب شارژ می‌شود
معاملات پساب در بورس انرژی ایران به ۴.۲۴۰.۰۰۰ متر مکعب رسید
توسعه سامانه‌های نوین آبیاری راه حلی برای افزایش ۳۰ درصدی بهره وری آب
مشترکان چگونه میتوانند درخواست نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب دهند؟
بارش‌ها در آستارا به ۲۲۰ میلی‌متر رسید/ تشدید فعالیت سامانه بارشی
ساعات جدید آغاز به کار ادارات از فردا اعلام شد/ تصمیمی برای شناور سازی گرفته نشد
انتقال سهام عدالت متوفیان بعد از مرداد ۹۹ همچنان منتظر سازمان امور مالیاتی!
کاهش محسوس دمای هوا در نواحی غربی کشور
۳۱ شهریور قیمت خرید تضمینی گندم تعیین می‌شود
ثبت برنج ایرانی در سامانه جامع تجارت راهی برای شفافیت بازار
خسارت ۲۰۰ همت ناترازی انرژی به صنعت کشور
بخش عمده‌ای از واحد‌های نهضت ملی مسکن هنوز به مرحله سفت‌کاری نرسیده است
تاخیر در ثبت سفارش روند واردات را کند کرده است
سالانه ۱۲ تن شمش طلا از معادن کشور استحصال می‌شود
سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری در حوزه معادن کشور+ فیلم
نیروگاه‌های تجدیدپذیر، به عنوان طرح‌های پیشران اقتصادی معرفی شدند
تجدیدپذیر‌ها ۷ گیگاوات برق پاک به کشور هدیه می‌دهند
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۳۰ شهریور ماه
روغن مشمول قیمت گذاری است
مجوز ساخت هشت هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر صادر شد
تداوم حراج‌های ماهانه و برنامه‌های پیش‌فروش سکه
سامانه‌های تخصیص ارز دچار اختلال هستند
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۶ درصد است