کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: بخش عمده‌ای از واحد‌های نهضت ملی مسکن به دلیل آنکه هنوز منابع مالی لازم تزریق نشده و از سوی دیگر پیگیری‌های لازم انجام نشده هنوز به مرحله سفت کاری نرسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - ایمان سلیمانی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر اجرای طرح نهضت ملی مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه مسکن کشور به شمار می رود که نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن دارد و همین امر خود می تواند بازار تولید را به سمت رونق هدایت کند.

وی ادامه داد: تمامی کارشناسان معتقد هستند که تنها راهکار برای بهبود وضعیت بازار مسکن عرضه و اتمام پروژه های نهضت ملی مسکن است اما متاسفانه تا به امروز این اقدام انجام نشده است و همین امر خود باعث شده که بسیاری از پروژه ها نیمه کار بمانند.

او بیان کرد: در حال حاضر حدود یک میلیون متقاضی چشم انتظار تحویل پروژه های نهضت ملی مسکن خود هستند اما به نظر می رسد که این واحدهاهنوز در مرحله سفت کاری قرار داشته باشند این امر خود باعث شده که چشم انتظاری متقاضیان ادامه داشته باشد.

سلیمانی با اشاره به اینکه باید در این شرایط منابع مالی لازم به پروژه ها تزریق شود افزود: متاسفانه بازار مسکن به گونه ای است که بسیاری از متقاضیان در پروژه های نهضت ملی مسکن به دلیل آنکه هنوز واحدهای آنها به مرحله آماده سازی نرسیده است مجبور به مهاجرت شوند و این امر زمینه ساز رشد حاشیه نشینی در کشور  شده است چراکه این افراد  تمامی منابع مالی خود را صرف تکمیل پروژه ها کرده بودند اما در این شرایط به دلیل آنکه اقدام و گام موثری در اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن برداشته نشده بازار مسکن با مشکلات بسیار زیادی روبرو شده اند.

گفتنی است طبق آخرین آمارهای اعلام شده از سوی وزارت راه وشهرسازی از مجموع ۶.۷ میلیون متقاضی نهضت ملی مسکن حدود یک‌میلیون و ۵۶۴ هزار نفر واجد شرایط بوده‌ و تاکنون حدود ۷۸۰ هزار نفر ازر آنها به پروژه‌های شهری در حال احداث متصل شده‌اند گفت: آمارهای نهضت ملی مسکن حاکی از این است که درمجموع بیش از ۶.۷ میلیون نفر در نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند و از این تعداد بالغ‌ بر یک‌میلیون و ۵۶۴ هزار نفر واجد شرایط شناخته شده‌اند؛ اما تاکنون حدود ۷۸۰ هزار نفر به پروژه‌های در حال احداث متصل شده‌اند و تعداد کمی از این پروژه‌ها هم تکمیل شده است.

 
