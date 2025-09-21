به گفته مدیر اقتصادی، سرمایه گذاری سازمان راهداری کشور، دهکده لجستیک کرمان به زودی به بهره برداری می رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _ محمد حجار زاده مدیر دفتر اقتصادی، سرمایه گذاری و تامین مالی سازمان راهداری کشور گفت: موانع کار سرمایه گذاران حمل و نقل در استان کرمان باید شناسایی شوند.

وی افزود: فکر می کنم ۹۰ درصد افراد تمایل به ایجاد شرکت بین المللی حمل و نقل نداشته باشند چرا که شرکت بین المللی صفر کیلومتر را کسی قبول ندارد، شرکت‌های حرفه‌ای که در بخش لجستیک کار می‌کنند باعث می‌شوند شما گرایش پیدا کنید کالایتان را با هزینه کمتر جابجا کنید.

حجارزاده بیان کرد: اگر کار به شرکتی واگذار شود که حرفه‌ای نباشد زیان‌های زیادی به دنبال دارد و نبود شرکت حمل و نقل بین المللی در استان کرمان دلیل نبود ضعف حوزه راهداری و حمل و نقل استان نیست.

وی تصریح کرد: مهم این است در استان دنبال ایجاد شرکت حمل یخچال دار باشید، سرمایه گذار شاید حاضر نباشد ورود کند، اما می‌توان از توان دیگر استان‌ها استفاده کرد چرا که حوزه حمل و نقل بین المللی حد و مرز ندارد.

وی تصریح کرد: شرکت‌های حمل و نقلی ما نیز در کشور‌های اروپایی درحال فعالیت هستند.

وی بیان کرد: به عنوان تاجر اگر قرار باشد کالابی جابجا کنیم ترجیح می‌دهیم شرکت حمل و نقل حرفه‌ای باشد نه اینکه صرفا متعلق به استان کرمان باشد.

حجارزاده تاکید کرد: استان کرمان در مرکز یک چهارراه طلایی حمل و نقلی قرار دارد، درباره پارک لجستیک عمومی کرمان با مدیر راه آهن صحبت شد و قطعا کرمان هاب لجستیک در آینده نزدیک خواهد بود.

وی با بیان اینکه خوشبختانه کرمان امنیت خوبی دارد، تصریح کرد: دسترسی به مواد اولیه معدنی و کشاورزی، دسترسی به دو بندر مهم کشور، تنها استانی که در بین دو کریدور شرق به غرب وشمال به جنوب، واقع شده است از مزایای استان کرمان است.

مدیر اقتصادی، سرمایه گذاری و تامین مالی راهداری کشور گفت: کرمان بالاترین ارزش افزوده معدنی را دارد، کرمان سال قبل ۵۰۰ هزار تن صادرات کرمان به هند بوده و ۳۵۰ هزار تن واردات از هند و چین دراین شرایط متاسفانه هیچ تیرپارکی برای کامیون‌های عبوری در استان کرمان نداریم.

وی تاکید کرد: به عبارتی هیچ سرویس دهی به کامیون‌های عبوری از ۱۰۷ میلیون عبور از طریق استان کرمان انجام نمی‌شود.

حجارزاده تصریح کرد:کرمان نزدیک به بندرشهید رجایی، چابهار و بندرعباس است وبرای استفاده از این فرصت‌های حمل و نقلی، کرمان باید در بحث احداث پارک‌های لجستیک معدنی و کشاورزی فعالیت کند که پارک‌های لجستیک عمومی نیز با قابلیت داشتن سردخانه‌ها و سایر زیرساخت‌های حمل و نقلی امکان احداث دارند.

وی گفت: در جیرفت نیز پارک لجستیک کشاورزی مطرح شده که باید در سازمان راهداری دنبال شوو تا به زودی با جذب سرمایه گذار این مشکل حل شود.

وی افزود: دهکده لجستیک کرمان نیز فرصت بسیار خوبی است چرا که زیر ساخت‌های خوبی در نزدیک این دهکده لجستیک تعریف شده است، اما تنها مساله مورد نیاز برای راه اندازی این دهکده مساله آب است، برای لجستیک جیرفت نیز، آب و برق و گاز و تسطیح زمین فراهم شده و قرارداد ۳۰ ساله نیز با سرمایه گذار منعقد می‌شود.