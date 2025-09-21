رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیام‌هایی جداگانه، فرارسیدن سالگرد استقلال و روز ملی جمهوری ارمنستان را به رئیس جمهور، نخست وزیر و مردم این کشور تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در پیام تبریک خود به «واهاگن خاچاطوریان» رئیس جمهور ارمنستان با تاکید بر اینکه دو ملت ایران و ارمنستان با تاریخ، تمدن و فرهنگی قدیمی و ریشه‌دار از دیرباز در کنار یکدیگر زیسته و پیوند‌ها و علایق مستحکم با یکدیگر برقرار کرده‌اند، ابراز امیداوری کرد در پرتو اراده رهبران دو کشور روند تعمیق و ارتقای روابط دو کشور با نگاه و اهداف راهبردی و بر پایه منافع مشترک همچنان ادامه یابد.

رئیس جمهور همچنین در پیام تبریک خود به «نیکول پاشینیان» نخست وزیر ارمنستان، با اشاره به اینکه روابط ایران و ارمنستان در سال‌های اخیر شاهد یک پویایی در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بوده است تصریح کرد: امیدوارم در پرتو اراده رهبران دو کشور و با استفاده از ظرفیت‌های فراوان موجود برای توسعه همکاری‌ها، این روند با نگاه به اهداف راهبردی و در راستای تقویت صلح و ثبات در منطقه همچنان تداوم یابد.

منبع: ریاست جمهوری

