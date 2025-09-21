باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها نخبگان به دلیل طولانی شدن روند استخدام در دستگاه‌های اجرایی و حذف عده کثیری از متقاضیان ابراز نارضایتی کردند و موجب شد تا متقاضیان نسبت به نبود شفافیت گلایه کردند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.



متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و عرض ادب و احترام وقتتون بخیربنده ازمتقاضیان فراخوان سوم جذب دستگاه اجرایی بنیاد نخبگان هستم، بعد از ۲ سال و بررسی چندین و چندباره پرونده در کارگروه و کانون ارزیابی، به علت عدم ظرفیت رد شدم. جالب ماجرا این است که فقط حدود ۱۰۰۰ نفر از ۳۷ هزار نفر متقاضی، مانده بودیم و تایید کانون ارزیابی را گرفته بودیم. فقط جهت دلسوزی و حمایت از این حدود ۱۰۰۰ نخبه، این پیام را جهت پیگیری فرستادم. امیدوارم شما هم جهت حمایت این عزیزان کاری کنید. با تشکر

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.