شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در روند استخدام نخبگان در دستگاه‌های اجرایی ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها نخبگان به دلیل طولانی شدن روند استخدام در دستگاه‌های اجرایی و حذف عده کثیری از متقاضیان ابراز نارضایتی کردند و موجب شد تا متقاضیان نسبت به نبود شفافیت گلایه کردند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.
 

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و عرض ادب و احترام وقتتون بخیربنده ازمتقاضیان فراخوان سوم جذب دستگاه اجرایی بنیاد نخبگان هستم، بعد از ۲ سال و بررسی چندین و چندباره پرونده در کارگروه و کانون ارزیابی، به علت عدم ظرفیت رد شدم. جالب ماجرا این است که فقط حدود ۱۰۰۰ نفر از ۳۷ هزار نفر متقاضی، مانده بودیم و تایید کانون ارزیابی را گرفته بودیم. فقط جهت دلسوزی و حمایت از این حدود ۱۰۰۰ نخبه، این پیام را جهت پیگیری فرستادم. امیدوارم شما هم جهت حمایت این عزیزان کاری کنید. با تشکر

 

