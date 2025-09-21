وزیر پیشین جنگ رژیم اسرائیل به رسمیت شناختن فلسطین را گامی برای طولانی‌تر کردن جنگ و حمایت از حماس و ایران دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بنی گانتس، رهبر حزب «آبی و سفید» و وزیر پیشین جنگ رژیم اسرائیل، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که تصمیم انگلیس، کانادا و استرالیا برای به رسمیت شناختن فلسطین را «به شدت» محکوم می‌کند. 

او مدعی شد: «به رسمیت شناختن کشور فلسطین پس از حادثه هفتم اکتبر فقط حماس را جسورتر کرده، جنگ را طولانی‌تر و چشم‌انداز توافق تبادل اسرا را دور‌تر می‌کند. همچنین پیام روشنی از حمایت به ایران و نیرو‌های نیابتی آن می‌فرستد». 

گانتس در عوض از رهبران غربی خواست که «حداکثر فشار» را بر حماس اعمال کنند تا «از قدرت کناره‌گیری کند» و «قبل از هر چیز دیگری» اسیران را آزاد کند.

کی‌یر استارمر، نخست وزیر انگلیس امروز تصمیم لندن برای به رسمیت شناختن رسمی کشور فلسطین را اعلام کرد. این اقدام حدود صد سال پس از «اعلامیه بالفور» انجام می‌شود. اعلامیه بالفور سندی است که در سال ۱۹۱۷ توسط وزیر خارجه وقت انگلیس صادر شد و در آن از ایجاد یک «خانه ملی برای یهودیان در فلسطین» حمایت شد. این اعلامیه زمینه‌ساز ایجاد رژیم اسرائیل شد فلسطینی‌ها آن را آغاز اشغال سرزمین خود می‌دانند. 

شایان ذکر است که دقایقی بعد از اعلام به رسمیت شناختن فلسطین توسط انگلیس، کشور‌های کانادا و استرالیا نیز به آن پیوستند.

منبع: تایمز اسرائیل

برچسب ها: بنی گانتس ، استرالیا ، جنبش حماس
خبرهای مرتبط
تشکیلات خودگردان: شناسایی کشور فلسطین گامی برگشت‌ناپذیر به سوی راه‌حل دو کشوری است
انگلیس، استرالیا و کانادا فلسطین را به رسمیت شناختند
خشم تل‌آویو از به رسمیت شناخته شدن فلسطین: کرانه باختری را ضمیمه می‌کنیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رزمایشی برای تقویت محور ترکی در تقابل با ایران و روسیه
واکنش نتانیاهو به اقدام سه کشور جدید برای به رسمیت شناختن فلسطین
ادعای آمریکا: به رسمیت شناختن کشور فلسطین «نمایشی» است
پرتغال کشور فلسطین را به رسمیت شناخت
سایه‌های تشدید تنش: بازی بی‌ثمر اروپا در باتلاق اوکراین
رهبر کره شمالی خلع سلاح هسته‌ای را «بی‌معنی» خواند
انتخابات پارلمانی سوریه نیمه مهرماه برگزار می‌شود
واکنش یونیسف به شهادت سه کودک در جنوب لبنان
حماس: به رسمیت شناختن کشور فلسطین «گامی مهم» است
زلزله‌ای به بزرگی ۵ ریشتر نزدیک سواحل یونان رخ داد
آخرین اخبار
رونمایی از کتاب پیشانی نوشت + فیلم
زلزله‌ای به بزرگی ۵ ریشتر نزدیک سواحل یونان رخ داد
ادعای آمریکا: به رسمیت شناختن کشور فلسطین «نمایشی» است
رهبر کره شمالی خلع سلاح هسته‌ای را «بی‌معنی» خواند
سایه‌های تشدید تنش: بازی بی‌ثمر اروپا در باتلاق اوکراین
رزمایشی برای تقویت محور ترکی در تقابل با ایران و روسیه
واکنش یونیسف به شهادت سه کودک در جنوب لبنان
پرتغال کشور فلسطین را به رسمیت شناخت
انتخابات پارلمانی سوریه نیمه مهرماه برگزار می‌شود
حماس: به رسمیت شناختن کشور فلسطین «گامی مهم» است
واکنش نتانیاهو به اقدام سه کشور جدید برای به رسمیت شناختن فلسطین
به رسمیت شناختن کشور فلسطین به چه معناست؟
ادعای رسانه‌های صهیونیستی درباره نزدیک بودن توافق با سوریه
شهادت ۵ نفر در حمله رژیم اسرائیل به جنوب لبنان
واکنش خشم‌آلود بنی گانتس به تصمیم انگلیس، کانادا و استرالیا
خشم تل‌آویو از به رسمیت شناخته شدن فلسطین: کرانه باختری را ضمیمه می‌کنیم
تشکیلات خودگردان: شناسایی کشور فلسطین گامی برگشت‌ناپذیر به سوی راه‌حل دو کشوری است
کرملین: پوتین معتقد به راه حل مسالمت‌آمیز درباره جنگ اوکراین است
انگلیس، استرالیا و کانادا فلسطین را به رسمیت شناختند
شمار شهدای غزه به بیش از ۶۵۲۸۰ نفر رسید
الجولانی وارد نیویورک شد
کابل از آمریکا می‌خواهد تمامیت ارضی افغانستان را «تهدید» نکند
ناوگان جدیدی برای شکستن محاصره غزه از ایتالیا حرکت می‌کند
کرملین: انگلیس رهبر حزب جنگ اروپاست
تظاهرات مراکشی ها در حمایت از فلسطین
نمایندگان مجلس آمریکا برای اولین بار از سال ۲۰۱۹ به چین سفر کردند
۱۰ سرباز اسرائیلی در نزدیکی شهر غزه زخمی شدند
فرودگاه‌های اروپایی در تلاش برای رفع اختلال سیستم پرواز پس از حمله هکری
افشاگر چینی کووید به ۴ سال دیگر زندان محکوم شد
اسرائیل گذرگاه کرانه باختری با اردن را مسدود کرد