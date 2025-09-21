باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بنی گانتس، رهبر حزب «آبی و سفید» و وزیر پیشین جنگ رژیم اسرائیل، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که تصمیم انگلیس، کانادا و استرالیا برای به رسمیت شناختن فلسطین را «به شدت» محکوم می‌کند.

او مدعی شد: «به رسمیت شناختن کشور فلسطین پس از حادثه هفتم اکتبر فقط حماس را جسورتر کرده، جنگ را طولانی‌تر و چشم‌انداز توافق تبادل اسرا را دور‌تر می‌کند. همچنین پیام روشنی از حمایت به ایران و نیرو‌های نیابتی آن می‌فرستد».

گانتس در عوض از رهبران غربی خواست که «حداکثر فشار» را بر حماس اعمال کنند تا «از قدرت کناره‌گیری کند» و «قبل از هر چیز دیگری» اسیران را آزاد کند.

کی‌یر استارمر، نخست وزیر انگلیس امروز تصمیم لندن برای به رسمیت شناختن رسمی کشور فلسطین را اعلام کرد. این اقدام حدود صد سال پس از «اعلامیه بالفور» انجام می‌شود. اعلامیه بالفور سندی است که در سال ۱۹۱۷ توسط وزیر خارجه وقت انگلیس صادر شد و در آن از ایجاد یک «خانه ملی برای یهودیان در فلسطین» حمایت شد. این اعلامیه زمینه‌ساز ایجاد رژیم اسرائیل شد فلسطینی‌ها آن را آغاز اشغال سرزمین خود می‌دانند.

شایان ذکر است که دقایقی بعد از اعلام به رسمیت شناختن فلسطین توسط انگلیس، کشور‌های کانادا و استرالیا نیز به آن پیوستند.

منبع: تایمز اسرائیل