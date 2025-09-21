دو بزرگراه بین المللی دیگر در کرمان احداث می شود

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مرضیه السادات حسینی راد _ محمدعلی طالبی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کرمان با موضوع حمل ونقل گفت: در سفر نماینده رییس جمهور در امور دریامحور تصمیم های خوبی گرفته شد و روی خط ریلی سیرجان به کرمان و تبدیل منطقه ویژه سیرجان به لجستیک یابندرخشک اتفاقات خوبی رقم خواهد زد.

وی افزود: با حضور مدیران راهداری کشور، لجستیک کرمان و لجستیک راه آهن سیرجان تصویب شد وفرصت های خوبی برای لجستیک وحمل ونقل و سرمایه گذاری این حوزه هافراهم است و علاوه برآن تصویب احداث دو بزرگراه کرمان به بندرعباس و کرمان به بندر لیردف دردریای عمان نیز اتفاق بزرگی است.

استاندار کرمان با تاکیدبر مباحث مطرح شده توسط رییس راهداری استان کرمان گفت: ما باید روی معرفی فرصت های سرمایه گذاری و لجستیک کار کنیم حال چه در قالب شرکت های حمل ونقل یا فرصتهای فیزیکی حمل ونقل استان باشد، تا در مسیری حرکت کنیم که استان به سبب موقعیت بسیار خوب جغرافیایی و واقع شدن در دو مسیر ریلی سراسری فرصت خوبی برای صادرات به کشورهای جنوب و شرقی کشورمان داشته باشد.

طالبی گفت: در جلسه هایی روزهای آینده با مدیران استان مشکلات سرمایه گذاران در خصوص ترانزیت کالا از استان رفع می شود تا ذهنیتی درخصوص نوع عملکرد استان در مباحث تراتزیتی نداشته باشند.

ابراهیم حمیدی رییس دادگستری استان کرمان نیز گفت: بحث نوع برخورد سلیقه ای با خودروهای ترانزیتی ما دنبال متهم نیستیم ولی نگاه سختگیرانه به این مساله باید جدا شود.

وی بیان کرد: در پرونده ای در تعزیرات حکومتی علی رغم اینکه رفع توقیف صادر شده بود اجرا نمی شد و یا باوجود اختیار قانونی در دادگستری درپرونده های قاچاق،به منظور حمایت از سرمایه گذار، پلیس امنیت اقتصادی معترض به نفع سرمایه گذار است.

بلایی که معادن کرمان بر سر شبکه راه استان آورده است

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان کرمان گفت: 80درصد ترددهای جاده ای استان کرمان مربوط به مواد معدنی و کالاهای مرتبط با آن است.

باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _ جلسه امروز شورای گفتگوی استان جلسه ای متفاوت با دیگر جلسه های اخیر این شورا بود.

از حضور سرمایه گذار ناراضی که از قوانین ومقررات عجیب به تنگ آمده بود تا سرمایه گذار تیرپارک که طرحش توسط برخی مدیران نادیده گرفته شده بود تا تاکید مدیران استان بر استفاده از سهم معادن در راه سازی در استان جزیی از مباحث این نشست بود.

دراین نشست مدیرکل راهداری استان با اعلام اینکه 74همت ارزش راههای استان است، گفت: برای نگهداری راههای استان به 3همت نیاز داریم.

عبدالهی تصریح کرد:کریدو های شرقی و غربی و شمال به جنوب کشور از استان عبور می کنند که بارعبوری کشورهای آسیای میانه وترکیه به مقصد خلیج فارس از استان ما عبور می کنند.

وی افزود: راهگذر کتای 3هزارو933کیلومتری است که کشورهای منطقه به هم وصل می کند که از استان ما عبور می‌کند.

وی گفت:107میلیون وسیله نقلیه با 26درصد افزایش سفر در5ماهه نخست سال از کرمان عبور کرده اند وپرترددترین محورها 21میلیون تردد داشته و امسال درتردد وسایل نقلیه سنگین 35درصد رشد و سواری ها 19درصد رشد داشتند.

عبدالهی بیان کرد: جز 4استان پرتردد کشور هستیم و 79درصد تردد جاده ای کالا مربوط به موادمعدنی و مواد مرتبط با آن است و به عبارتی ما80درصد راه هایمان را معادن استفاده می کنند.

وی تصریح کرد: در 5ماه نخست سال کرمان زرند و سیرجان وشهربابک بیشترین تردد داشتند.

وی گفت: ما در 6محور مواصلاتی استان 6سامانه توزین داریم و حدود 10درصد ترددها بدون توزین انجام می شود که رقم بالایی است.

وی خواستار مشارکت معاون در خصوص بهسازی شبکه راهها شد و گفت: از جمله پیشنهادات ما ایجاد عوارضی در مسیرهای پرتردد استان و کمک گرفتن از شرکت های معدنی برای پروژه های حوزه راه استان است.