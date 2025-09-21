خورسندیان گفت: ۳۸۴ هزار قرارداد با میزان تسهیلات ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در قالب طرح نهضت ملی مسکن از زمان آغاز این طرح تاکنون امضا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ علی خورسندیان روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در حاشیه بازدید ۹۶۸ واحدی نهضت ملی مسکن در شهرک نور سمنان گفت: ۳۴۰ هزار میلیارد ریال از تسهیلات برای ساخت خانه در قالب نهضت ملی مسکن از سوی بانک مسکن پرداخت شد و ۱۳۴ هزار واحد در مسیر واگذاری و فروش اقساطی است.
وی با بیان اینکه تامین اعتبار برای پرداخت تسهیلات سهم مشارکت با حمایت بانک مرکزی است و بانک مسکن در پرداخت سهم مشارکت تاخیری ندارد، تصریح کرد: بانک مسکن هم با توجه به تورم به دنبال تسریع در تکمیل خانهها و فروش اقساطی است.
مدیرعامل بانک مسکن اظهار کرد: خانههای دارای پیشرفت فیزیکی بین ۸۰ تا ۸۵ درصد در اولویت فروش اقساطی است و طی فرایندی به مالکان واگذار میشود.
وی درباره افزایش سقف وام ساخت خانه در قالب طرح نهضت ملی مسکن، بیان کرد: اکنون میزان وام از پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است و در صورت ابلاغ مصوبهای مبنی بر افزایش سقف وام همراهی میشود.
این مسوول تصریح کرد: افزایش سقف وام شاید مشکلی نباشد، اما مالک در بازپرداخت اقساط به دلیل میزان بالای وام دچار مشکل میشود.
خورسندیان با اشاره به همراهی بانک مسکن در نوسازی بافت فرسوده، بیان کرد: زیرساختها و خدمات شهری در بافت فرسوده فراهم و مالک مشخص است و بر همین اساس ساخت مسکن در بافت فرسوده راهبردی هوشمندانه در بازآفرینی شهری و از سیاستهای کلی محسوب میشود.
به گزارش ایرنا، مدیرعامل بانک مسکن در جریان سفر به سمنان بههمراه مدیرکل راه و شهرسازی استان از طرحهای نهضت ملی مسکن در شهرک ۲۳ هکتاری «نور» سمنان و روند اجرای پروژه ۹۶۸ واحدی نهضت ملی مسکن و همچنین ۳۳۶ واحد ویلایی جایگزین مسکن مهر ناایمن سمنان بازدید کرد.
پروژه ۹۶۸ واحدی از مهمترین طرحهای نهضت ملی مسکن در استان سمنان محسوب میشود و میانگین پیشرفت فیزیکی حدود ۷۵ درصدی دارد و طرح ۳۳۶ خانه ویلایی جایگزین مسکن مهر ناایمن سمنان نیز در سه مرحله با پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصد در مرحله نخست، بیش از ۵۰ درصد در مرحله دوم و ۲۰ درصد در مرحله سوم در دست اجراست.
منبع ایرنا