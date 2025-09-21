باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - نشریه تایمز اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد در دولت ترامپ مدعی شد که توافق امنیتی بین سوریه و رژیم اسرائیل تا «۹۹ درصد» تکمیل شده است و انتظار می‌رود ظرف دو هفته آینده اعلام شود.

این مقام گفت: «ما تا ۹۹ درصد به آن دست پیدا کرده‌ایم. فکر می‌کنم اگر تا پایان این هفته اعلام نشود، ظرف دو هفته آینده آن را اعلام خواهیم کرد».

او افزود که زمان دقیق اعلام و ملاحظات داخلی در سوریه از مواردی است که همچنان باید بر سر بحث شود.

منابع در حالی این گزارش را منتشر کرده‌اند که، نتانیاهو عصر امروز (یکشنبه) گفت که پیشرفت‌هایی در زمینه توافق امنیتی با سوریه حاصل شده است، اما توافق «قریب‌الوقوع نیست». او گفت: «ما در حال مذاکره با سوری‌ها هستیم، پیشرفت‌هایی حاصل شده است، اما هنوز راه درازی در پیش است».

گفته شده که طرفین روز چهارشنبه در لندن با میانجیگری آمریکا جلسه‌ای برگزار کردند که به گفته وب‌سایت خبری اکسیوس پنج ساعت طول کشید.

سوریه و رژیم اسرائیل در حال مذاکره برای دستیابی به توافقی هستند که دمشق امیدوار است توقف حملات هوایی اسرائیل و خروج نیرو‌های این رژیم از جنوب خاک سوریه را تضمین کند.

احمد الشرع (ابومحمد الجولانی) رئیس دولت موقت سوریه روز چهارشنبه گفت که پیمان امنیتی (با رژیم اسرائیل) یک «ضرورت» است و باید به حریم هوایی و وحدت ارضی سوریه احترام گذاشته شود و سازمان ملل بر آن نظارت کند.

منبع: تایمز اسرائیل