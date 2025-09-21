باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از دولت، یکصد و دوازدهمین جلسه هیئت دولت عصر امروز یکشنبه به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.
در این جلسه علاوه بر طرح موضوعات اجرایی دستگاهها توسط وزرا، فرزین رئیس رئیسکل مرکزی گزارشی از آخرین وضعیت بازار ارز، درآمدها و مخارج ارزی و همچنین وضعیت بازارهای مختلف ارائه کرد.
در ادامه این جلسه صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در گزارشی آثار جنگ بر حوزه گردشگری کشور را تشریح کرد.
علیآبادی وزیر نیرو نیز گزارشی از آخرین وضعیت پروژههای در دست اجرای این وزارتخانه در زمینه راهاندازی نیروگاههای خورشیدی و حرارتی در سطح کشور و همچنین وضعیت آب در استانهای مختلف کشور بهویژه تهران و البرز ارائه کرد.
رئیسجمهور در این جلسه ضمن قدردانی از اقدامات صورتگرفته در راستای کاهش ناترازی در بخش انرژی از سوی دستگاههای ذیربط تصریح کرد: مسیری که دولت در کاهش و رفع ناترازیهای انرژی در پیش گرفته با عزم و اراده جدی مسئولان قطعاً به نتیجه خواهد رسید؛ از همه مردم، صنعتگران، تولیدکنندگان و دیگر اقشار کشور که در این زمینه با دولت همراهی کردهاند، صمیمانه تشکر میکنیم.