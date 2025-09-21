باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- پروژه ساخت بیمارستان ۲۵۶ تختخوابی «گهر» دورود که از سال ۱۳۹۷ آغاز شده، یکی از طرحهای بزرگ درمانی استان لرستان است که قرار بود بخشی از کمبودهای دیرینه حوزه سلامت را جبران کند.
این بیمارستان در زمینی به وسعت ۸.۵ هکتار و در شش طبقه طراحی شده و در صورت تکمیل، به یکی از بزرگترین مراکز درمانی منطقه تبدیل خواهد شد.
توقف بهخاطر کمبود اعتبار
با وجود اهمیت بالای این پروژه، روند اجرای آن طی سالهای گذشته به دلیل کمبود اعتبارات بارها متوقف شد. به همین دلیل تاکنون تنها ۳۹ درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شده است. این وضعیت نگرانیهای زیادی در میان مردم ایجاد کرد، چراکه بیمارستانهای قدیمی دورود توان پاسخگویی به نیاز بیماران را نداشتند و بسیاری ناچار به مراجعه به شهرهای دیگر بودند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان که با پیگیریهای انجامشده منابع مالی تازهای برای ادامه کار تأمین شده است. طبق برنامهریزی، قرار است ماهیانه ۱۰ میلیارد تومان به پروژه اختصاص یابد تا هر ماه حدود پنج درصد پیشرفت داشته باشد. همچنین با تزریق اوراق مالی به ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان، این پروژه میتواند در آینده نزدیک به مرز ۸۰ درصد پیشرفت برسد.
بیمارستانی برای جبران عقبماندگی درمانی لرستان
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان تأکید کرد که بیمارستان «گهر» صرفاً یک طرح عمرانی نیست، بلکه پاسخی به یک نیاز اساسی مردم است.
این مرکز با ظرفیت ۲۵۶ تخت در شش طبقه ساخته میشود و نقش مهمی در کاهش کمبود تختهای بیمارستانی لرستان خواهد داشت.
با توجه به اینکه سرانه تخت بیمارستانی استان پایینتر از میانگین کشوری است، تکمیل این پروژه میتواند بخشی از این عقبماندگی را جبران کند و کیفیت خدمات درمانی را ارتقا دهد.
امید تازه برای مردم دورود
مردم دورود سالهاست چشمانتظار بهرهبرداری از این بیمارستان هستند. هرچند مسیر ساخت آن پر از چالشهای مالی بوده، اما با پیگیریهای اخیر و تأمین اعتبار، چشمانداز امیدوارکنندهای برای تکمیل این پروژه به وجود آمده است. بهرهبرداری از بیمارستان «گهر» میتواند بار مراجعات به مراکز درمانی فرسوده را کاهش دهد و دسترسی عادلانهتری به خدمات درمانی برای مردم منطقه فراهم سازد.