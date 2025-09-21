باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- ورشوسازی، هنری که از شرق اروپا به لرستان رسید، در بروجرد به یکی از شاخصترین صنایعدستی ایران بدل شد.
فلزی با قابلیت شگفتانگیز در قلمزنی و نقشپذیری که در دست استادکاران بروجردی به سماور، سینی، شمعدان و گلدانهایی با نقوش چشمگیر تبدیل میشود.
این هنر، نه یک یادگار کهن صرف، بلکه نمونهای روشن از پیوند سنت با نوآوری است.
امروز ورشو به نمادی از هویت هنری بروجرد و لرستان تبدیل شده و با توجه به استقبال بازار داخلی و ظرفیتهای بینالمللی، در مسیر ثبت جهانی قرار گرفته است.
میراثی ماندگار در دستان هنرمندان
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان اظهار داشت:در حال حاضر، حدود ۷ هزار هنرمند صنایعدستی در استان لرستان وجود دارند که از این تعداد، نزدیک به ۲ هزار نفر در بازار کار بهصورت مستقیم فعال هستند.
او افزود: این هنرمندان بهصورت گروهی و انفرادی مشغول به فعالیتاند و امسال همگی با دریافت کارت صنعتگری به شکل رسمی در این حوزه ساماندهی شدهاند.
حمایتها و زیرساختها؛ از تسهیلات تا بازارچهها
حسنپور با اشاره به ظرفیت اقتصادی صنایعدستی گفت: صنایعدستی حوزهای کمخرج و زودبازده است. در سال جاری، به هنرمندان صنایعدستی استان تسهیلات اشتغالزا بهصورت انفرادی و گروهی پرداخت شده است. همچنین برپایی بازارچههای صنایعدستی و فروش در نمایشگاههای معتبر از جمله تهران، کیش، اصفهان و سایر نقاط کشور، بخشی از فعالیتهای ما برای حمایت از این حوزه بوده است
ورشو؛ برند درخشان لرستان
مدیرکل میراثفرهنگی لرستان با تأکید بر جایگاه ورشو تصریح کرد:یکی از برجستهترین حوزههای صنایعدستی که بهعنوان برند لرستان و نماد هنری شهر بروجرد شناخته شده، صنعت ورشو است. این هنر اکنون در سطح ملی به رسمیت شناخته شده و بروجرد نیز بهعنوان شهر ملی ورشو معرفی شده است.
او استقبال بازار را نشانهای از موفقیت این هنر دانست و گفت:
این صنعت محصولاتی نفیس و گرانبها تولید میکند که فروش بالایی نیز دارند و یکی از نقاط قوت بازار صنایعدستی استان محسوب میشود.
خانه ورشو؛ گام بلند برای جهانیشدن
در راستای ارتقای جایگاه ورشو، جلسهای تخصصی با حضور اعضای انجمن ورشوسازی بروجرد و عباس حمزهای، معاون صنایع دستی، برگزار شد.
در این نشست، شرکتکنندگان بر ضرورت حفظ و معرفی این هنر فاخر در سطح ملی و بینالمللی تأکید کردند.
نقش خانه ورشو بهعنوان پایگاه آموزش، نمایش و عرضه محصولات در کانون توجه قرار گرفت.
تجهیز و فعالسازی این خانه، اقدامی مؤثر در مسیر ثبت جهانی بروجرد بهعنوان قطب هنر ورشوسازی ارزیابی شد.
از شهر ملی تا شهر جهانی
بروجرد در سال ۱۳۹۸ از سوی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بهعنوان شهر ملی ورشوسازی معرفی شد؛ نقطه عطفی که امروز زمینهساز ورود این هنر به عرصه جهانی است.
در پایان نشست اخیر، حاضران بر لزوم همکاری همهجانبه نهادهای مرتبط، هنرمندان و شهروندان تأکید کردند.
آنها معتقدند که ثبت جهانی بروجرد میتواند ضمن حفظ هویت فرهنگی و تاریخی شهر، زمینهساز رونق اقتصادی، اشتغالزایی و ارتقای جایگاه بروجرد در عرصه هنرهای سنتی ایران و جهان شود.