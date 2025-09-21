تیم فوتبال البطائح تحت هدایت فرهاد مجیدی در هفته چهارم لیگ امارات در دیداری جنجالی با نتیجه یک بر صفر مغلوب الوصل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم البطائح در هفته چهارم لیگ امارات امشب در ورزشگاه خالد بن محمد میزبان الوصل بود.

این دیدار برای هر دو تیم از اهمیت زیادی برخوردار بود؛ الوصل همان تیمی است که چند روز پیش موفق شد سنگین‌ترین شکست تاریخ استقلال را رقم بزند.

البطائح با فرهاد مجیدی که در این فصل با یک برد و دو باخت در رده دوازدهم جدول رده‌بندی قرار داشت، به دنبال پیروزی در این مسابقه بود.

این مسابقه برای فرهاد مجیدی اهمیت ویژه‌ای داشت، چرا که بخش مهمی از دوران بازیگری خود را در الوصل سپری کرده و یکی از بهترین گلزنان تاریخ این باشگاه به شمار می‌رود.

الوصل نیز با یک برد، یک تساوی و یک شکست، چهار امتیاز داشت و در رده نهم بود. این تیم پس از پیروزی هفت بر یک مقابل استقلال از انگیزه زیادی برخوردار بود.

الوصل در این مسابقه موفق شد به پیروزی یک بر صفر دست پیدا کند.

عبدالرحمن صالح در دقیقه ۳۰ موفق شد دروازه البطائح را باز کند.

شاگردان فرهاد مجیدی برای جبران گل خورده تلاش زیادی از خود نشان دادند، اما موفق به باز کردن دروازه این تیم نشدند تا شکست دیگری در کارنامه‌شان ثبت شود.

در دقایق پایانی، بازیکن الوصل بر روی مهاجم خطای پنالتی انجام داد، اما داور از اعلام آن خودداری کرد. این تصمیم با اعتراض بازیکنان و مربیان البطائح همراه شد، اما داور رأی خود را تغییر نداد.

برچسب ها: البطائح ، لیگ امارات
خبرهای مرتبط
مجیدی: حق تیم من مقابل الوصل پایمال شد
دوری چند هفته‌ای مهدی قایدی از میادین
فرهاد مجیدی راضی نیست!
فرهاد مجیدی، خوشحال و راضی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فرار از شکست المپییاکو به لطف پاس گل طارمی
عذرخواهی غانم از سهرابی/ پایان حواشی با نمایش جوانمردی ایرانی و فرانسوی
نویدکیا: از امروز مدیران سپاهان حق ورود به رختکن را ندارند
توپ طلا به کدام بازیکن می‌رسد؟
اینتر ۲ - ۱ ساسولو/ ادامه نتایج سینوسی نراتزوری+ فیلم
جدول لیگ برتر فوتبال ایران در پایان هفته چهارم/ قهرمان صدرنشین شد
استقلال در مهره چینی و ساختار دفاعی مشکل دارد/ جنپو فوتبالیست نیست
مجیدی: حق تیم من مقابل الوصل پایمال شد
اسکوچیچ پس از بردن سپاهان: ناراحتم! / باید ضعف‌هایمان برطرف شود
تصمیم متعارف؛ عارف به‌جای عارف
آخرین اخبار
ملکی: باید واقع‌بین باشیم؛ ووشو نیاز به ارتقاء زیرساخت‌ها دارد
بحران در خط دفاعی استقلال؛ ناکامی در استفاده از برتری عددی مقابل پیکان
شمسایی: حق نداریم سهل‌انگاری کنیم/ فراموش نکنیم برای چه چیزی اینجا هستیم
آغاز تورنمنت بین‌المللی چهارجانبه والیبال در اردکان
قدیمی: بیرانوند گزینه دروازه‌بانی تیم ملی هاکی بود/ خوشبختانه در المپیاد ورزشی حضور داریم
کانسلو از فهرست الهلال کنار گذاشته شد
رامین رضاییان به کمیته انضباطی استقلال احضار شد
عزیزی: واگذاری زمین‌های انقلاب و ۲ اعزام تاریخی نقطه عطف گلف ایران خواهد بود
عذرخواهی غانم از سهرابی/ پایان حواشی با نمایش جوانمردی ایرانی و فرانسوی
تصمیم متعارف؛ عارف به‌جای عارف
توپ طلا به کدام بازیکن می‌رسد؟
پیروزی راحت بارسلونا مقابل ختافه در شب درخشش فران تورس + فیلم
هیئت مدیره سپاهان، بازیکنان و کادرفنی را جریمه کرد
استقلال در مهره چینی و ساختار دفاعی مشکل دارد/ جنپو فوتبالیست نیست
اینتر ۲ - ۱ ساسولو/ ادامه نتایج سینوسی نراتزوری+ فیلم
فرار از شکست المپییاکو به لطف پاس گل طارمی
مجیدی: حق تیم من مقابل الوصل پایمال شد
نویدکیا: از امروز مدیران سپاهان حق ورود به رختکن را ندارند
اسکوچیچ پس از بردن سپاهان: ناراحتم! / باید ضعف‌هایمان برطرف شود
جدول لیگ برتر فوتبال ایران در پایان هفته چهارم/ قهرمان صدرنشین شد
صدرنشینی تراکتور با پیروزی مقابل سپاهان در نقش جهان
رنگرز: این قهرمانی‌ها را به مردم خوب ایران تقدیم می‌کنیم
بایرلورکوزن ۱ - ۱ مونشن گلادباخ/ اوضاع با کسپر هیولمن هم تغییر نکرد
مایورکا ۱ - ۱ اتلتیکو مادرید/ تداوم نتایج ضعیف شاگردان سیمئونه
ششمین برد هندبالیست‌های ایران در آسیا/ قطر هم حریف ملی‌پوشان نشد
مربی استقلال: دیگر به آقاسی اعتماد نداریم؛ او مقصر اکثر گل‌های خورده است
تاریخ‌سازی و قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در پیکار‌های جهان + فیلم و عکس
نتایج دیدار‌های رده بندی و فینال ۳ وزن پایانی کشتی فرنگی قهرمانی جهان
آرسنال ۱ - ۱ منچسترسیتی/ شاگردان آرتتا در دقیقه ۹۳ از شکست گریختند+ فیلم
شانس با علیرضا مهمدی یار نبود/ مدال نقره به پسر ایذه‌ای رسید + فیلم