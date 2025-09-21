تیم فوتبال البطائح تحت هدایت فرهاد مجیدی در هفته چهارم لیگ امارات در دیداری جنجالی با نتیجه یک بر صفر مغلوب الوصل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم البطائح در هفته چهارم لیگ امارات امشب در ورزشگاه خالد بن محمد میزبان الوصل بود.

این دیدار برای هر دو تیم از اهمیت زیادی برخوردار بود؛ الوصل همان تیمی است که چند روز پیش موفق شد سنگین‌ترین شکست تاریخ استقلال را رقم بزند.

البطائح با فرهاد مجیدی که در این فصل با یک برد و دو باخت در رده دوازدهم جدول رده‌بندی قرار داشت، به دنبال پیروزی در این مسابقه بود.

این مسابقه برای فرهاد مجیدی اهمیت ویژه‌ای داشت، چرا که بخش مهمی از دوران بازیگری خود را در الوصل سپری کرده و یکی از بهترین گلزنان تاریخ این باشگاه به شمار می‌رود.

الوصل نیز با یک برد، یک تساوی و یک شکست، چهار امتیاز داشت و در رده نهم بود. این تیم پس از پیروزی هفت بر یک مقابل استقلال از انگیزه زیادی برخوردار بود.

الوصل در این مسابقه موفق شد به پیروزی یک بر صفر دست پیدا کند.

عبدالرحمن صالح در دقیقه ۳۰ موفق شد دروازه البطائح را باز کند.

شاگردان فرهاد مجیدی برای جبران گل خورده تلاش زیادی از خود نشان دادند، اما موفق به باز کردن دروازه این تیم نشدند تا شکست دیگری در کارنامه‌شان ثبت شود.

در دقایق پایانی، بازیکن الوصل بر روی مهاجم خطای پنالتی انجام داد، اما داور از اعلام آن خودداری کرد. این تصمیم با اعتراض بازیکنان و مربیان البطائح همراه شد، اما داور رأی خود را تغییر نداد.