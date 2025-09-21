با آغاز پاییز، استان لرستان جامه‌ای رنگین به تن کرده است؛ درختان بلوط، افرا و چنار با طیفی از رنگ‌های زرد، نارنجی و قرمز، چشم‌اندازی رویایی در دل زاگرس خلق کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی -این روزها استان لرستان حال و هوایی متفاوت از همیشه دارد. نسیم خنک پاییزی در کوه‌ها و دره‌های زاگرس می‌وزد و جنگل‌ها و باغ‌ها، رختی از رنگ‌های گرم پاییزی بر تن کرده‌اند.

در شهرهای خرم‌آباد، بروجرد، دورود و الیگودرز، مناظر طبیعی به‌ویژه اطراف دریاچه‌ها و رودخانه‌ها، با بازتاب رنگارنگ برگ‌ها به صحنه‌ای تماشایی تبدیل شده است.

پاییز لرستان یکی از بهترین فصل‌ها برای طبیعت‌گردی و عکاسی در دل کوهستان است.

 صدای خش‌خش برگ‌ها در مسیرهای جنگلی، آسمان آبی شفاف و هوای مطبوع کوهستان، گردشگران زیادی را به سوی این استان می‌کشاند.

لرستان در این روزها، بدون نیاز به بارش باران، تنها با رنگ‌ها و لطافت پاییزی‌اش، یکی از زیباترین چهره‌های طبیعت ایران را به نمایش گذاشته است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برچسب ها: پاییز ، لرستان
خبرهای مرتبط
جاذبه های طبیعی لرستان؛
تالاب های لرستان دربرگ ریزان پاییز زیباتر ازهمیشه
طبیعت زیبای پاییز بروجرد در لرستان+تصاویر
لرستان؛
طبیعت پاییزی شهرستان دورود_لرستان +تصاویر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جهش لرستان در یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی
۳۰ تن مواد مخدر در لرستان کشف شد؛ ۳۰ نفر دستگیر شدند
بیماران، قربانیان خاموش زیرمیزی پزشکان
ورشوی بروجرد؛ از دل تاریخ تا آستانه جهانی‌شدن
بیمارستان «گهر» دورود پس از سال‌ها توقف، به مسیر بازگشت
جاده پلدختر – خرم‌آباد همچنان پرخطر است
پاییز هزاررنگ در لرستان؛ جلوه‌ای متفاوت از زاگرس
کشاورزی استان باید با الگوی مصرف آب همسو شود
آخرین اخبار
کشاورزی استان باید با الگوی مصرف آب همسو شود
جاده پلدختر – خرم‌آباد همچنان پرخطر است
پاییز هزاررنگ در لرستان؛ جلوه‌ای متفاوت از زاگرس
ورشوی بروجرد؛ از دل تاریخ تا آستانه جهانی‌شدن
بیمارستان «گهر» دورود پس از سال‌ها توقف، به مسیر بازگشت
۳۰ تن مواد مخدر در لرستان کشف شد؛ ۳۰ نفر دستگیر شدند
بیماران، قربانیان خاموش زیرمیزی پزشکان
جهش لرستان در یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی
لرستان، موزه‌ای از پروژه‌های ناتمام
۲۰ سال انتظار برای یک شاهراه؛ چهارخطه داران ـ الیگودرز میان وعده و واقعیت
پروژه‌های مسکن ملی لرستان در مسیر کندی؛ متقاضیان زیر فشار مالی
چشمه تیان ازنا، جواهری زلال در دل اشترانکوه