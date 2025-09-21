باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی -این روزها استان لرستان حال و هوایی متفاوت از همیشه دارد. نسیم خنک پاییزی در کوهها و درههای زاگرس میوزد و جنگلها و باغها، رختی از رنگهای گرم پاییزی بر تن کردهاند.
در شهرهای خرمآباد، بروجرد، دورود و الیگودرز، مناظر طبیعی بهویژه اطراف دریاچهها و رودخانهها، با بازتاب رنگارنگ برگها به صحنهای تماشایی تبدیل شده است.
پاییز لرستان یکی از بهترین فصلها برای طبیعتگردی و عکاسی در دل کوهستان است.
صدای خشخش برگها در مسیرهای جنگلی، آسمان آبی شفاف و هوای مطبوع کوهستان، گردشگران زیادی را به سوی این استان میکشاند.
لرستان در این روزها، بدون نیاز به بارش باران، تنها با رنگها و لطافت پاییزیاش، یکی از زیباترین چهرههای طبیعت ایران را به نمایش گذاشته است.