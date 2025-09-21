حمله مربی استقلال به عارف آقاسی: دیگر به او اعتماد نداریم!

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال و پیکان در هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر به مصاف یکدیگر رفتند که این بازی با نتیجه دو بر دو به پایان رسید. نونو مورایس، مربی استقلال در نشست خبری پس از بازی گفت: بابت نتیجه ناراحت هستیم، دروازهبان تیم حریف تبریک میگویم و بهترین عملکرد خود را داشت. به خاطر او امروز بازی را نبردیم. به بازیکنان خود افتخار میکنیم و جنگیدند. گل اول بازی زمانی به ثمر رسید که تیم عصبی بود ولی ظرفیت بازگشت داشتیم. فرصتهای زیادی ایجاد کردیم که بازی را ببریم. در این سطح نباید اشتباهی مانند اشتباهات عارف آقاسی داشته باشیم. او بازیکن تیم ملی است و به او فرصت زیادی دادیم، اما در تمامی گلهایی که میخوریم او نقش داشته است. اعتماد ما از آقاسی سلب شده است. باور داریم در مسیر خوبی هستیم. تیم ما خوب فوتبال بازی میکند و فرصتهای زیادی را ایجاد میکند. تیمی مانند استقلال نباید اینگونه گل بخورد.
او ادامه داد: به بازیکنان ایمان داریم، روی اشتباه فردی گل میخوریم. به تمامی بازیکنان ایمان داریم و سن آنها مهم نیست. بهترین کار را برای تیم باید انجام دهیم. شرایط روحی بهتری داریم و عملکرد و رفتار بازیکنان خوب بود و تلاش کردند. با شور بازی کردند و بهترین عملکرد خود را داشتند و بیشتر از حد انتظار کار کردیم که ببریم. در شرایط حساسی هستیم. متاسفانه گلهای سادهای را دریافت میکنیم.
مورایس افزود: فوتبال مانند یک گوله برف است و اگر ببرید جو خیلی خوب است. زمانی که بر اثر اشتباه گل میخوردید همه صحبت میکنند. جو خیلی خوبی در تمرینات داریم و خیلی خوب تلاش میکنند. ممکن است که عارف آقاسی در بازی بعدی ما نباشد.
مربی استقلال در پایان گفت: مربی ما را خوب میشناسید. او جنگنده است. هیچوقت تسلیم نمیشود. هر کاری لازم باشد انجام میدهیم. بازیکنان ایرانی را خوب میشناسند و در مسیر خوبی هستیم. هواداران را میفهمیم ولی باید قبول کنیم که خیلی بابت این وضعیت ناراحت هستیم. از هواداران میخواهیم که تیم را حمایت کنند. باید ایمان داشته باشیم که ما همه تلاش خود را برای خوشحالی آنها میکنیم.