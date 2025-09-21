نفرات برتر ۳ وزن پایانی رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ مشخص شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار‌های رده بندی و فینال ۳ وزن پایانی کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی برگزار شد و نفرات برتر اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم مشخص شدند.

در ۳ وزن پایانی این مسابقات سعید اسماعیلی در وزن ۶۷ کیلوگرم به مدال طلا رسید، علیرضا مهمدی در وزن ۸۷ کیلوگرم نقره گرفت و محمدمهدی کشتکار در وزن ۶۳ کیلوگرم نیز صاحب مدال برنز شد.

نتایج دیدار‌های رده بندی و فینال ۳ وزن پایانی این رقابت‌ها به شرح زیر است:
وزن ۶۳ کیلوگرم:
فینال:
آیتجان خالماخانوف (ازبکستان) ۶ - هانجائه چونگ (کره جنوبی) صفر
رده بندی:
محمدمهدی کشتکار (ایران) ۶ - سرگئی املین (روسیه) ۴
الکساندر هروشین (اوکراین) ۵ - ویتالی اریومنکو (مولداوی) ۶

وزن ۶۷ کیلوگرم:
فینال: سعید اسماعیلی (ایران) ۲ - حسرت جعفراف (آذربایجان) یک
رده بندی:
اسلاویک گالستیان (ارمنستان) ۱۵ - رازاک بیشکیف (قرقیزستان) ۵
سباستین ناد (صربستان) یک - دنیل آگایف (روسیه) ۷
وزن ۸۷ کیلوگرم:
فینال:
علیرضا مهمدی (ایران) ۳ - الکساندر کوماروف (صربستان) ۴
رده بندی:
میلاد علیرزایف (روسیه) ۵ (برنده با ضربه فنی) - اسلام یولویف (قزاقستان) یک
داوید لوسونچی (مجارستان) ۲ - آسان ژانیشوف (قرقیزستان) ۳

