باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار‌های رده بندی و فینال ۳ وزن پایانی کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی برگزار شد و نفرات برتر اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم مشخص شدند.

در ۳ وزن پایانی این مسابقات سعید اسماعیلی در وزن ۶۷ کیلوگرم به مدال طلا رسید، علیرضا مهمدی در وزن ۸۷ کیلوگرم نقره گرفت و محمدمهدی کشتکار در وزن ۶۳ کیلوگرم نیز صاحب مدال برنز شد.

نتایج دیدار‌های رده بندی و فینال ۳ وزن پایانی این رقابت‌ها به شرح زیر است:

وزن ۶۳ کیلوگرم:

فینال:

آیتجان خالماخانوف (ازبکستان) ۶ - هانجائه چونگ (کره جنوبی) صفر

رده بندی:

محمدمهدی کشتکار (ایران) ۶ - سرگئی املین (روسیه) ۴

الکساندر هروشین (اوکراین) ۵ - ویتالی اریومنکو (مولداوی) ۶

وزن ۶۷ کیلوگرم:

فینال: سعید اسماعیلی (ایران) ۲ - حسرت جعفراف (آذربایجان) یک

رده بندی:

اسلاویک گالستیان (ارمنستان) ۱۵ - رازاک بیشکیف (قرقیزستان) ۵

سباستین ناد (صربستان) یک - دنیل آگایف (روسیه) ۷

وزن ۸۷ کیلوگرم:

فینال:

علیرضا مهمدی (ایران) ۳ - الکساندر کوماروف (صربستان) ۴

رده بندی:

میلاد علیرزایف (روسیه) ۵ (برنده با ضربه فنی) - اسلام یولویف (قزاقستان) یک

داوید لوسونچی (مجارستان) ۲ - آسان ژانیشوف (قرقیزستان) ۳