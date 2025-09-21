اتلتیکو مادرید ۱۰ نفره در جزیره لاپالما، با وجود اینکه از مایورکا پیش افتاده بود، در نهایت با تساوی متوقف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - مایورکا و اتلتیکو مادرید در چارچوب بازی‌های هفته پنجم فصل ۲۶-۲۰۲۵ لالیگا به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی با تساوی ۱-۱ به پایان رسید.

 اتلتیکو مادرید در این بازی یک پنالتی کسب کرد که ضربه خولیان آلوارز توسط رومن مهار شد. همچنین الکساندر سورلوت در دقیقه ۷۲ و تنها ۱۰ دقیقه پس از ورود به زمین، با خطای خشن به صورت مستقیم اخراج شد.

با این حال هر دو گل در دقایق پایانی زده شد. ابتدا گلگر در دقیقه ۷۹ اتلتیکو را پیش انداخت، اما تیم میزبان در دقیقه ۸۵ بازی را مساوی کرد.

شاگردان سیمئونه فصل جدید لالیگا را بسیار بد آغاز کردند و با شش امتیاز دوازدهم هستند.

 

