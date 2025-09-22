روزنامه‌های امروز به موضوعاتی نظیر سفر رئیس جمهور به نیویورک پرداخته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اروپا در جنگ شعله ور، سپتامبر ضد اسرائیلی، دستاورد دیپلماتیک فلسطین، نیویورک آخرین فرصت دیپلماسی و اثرمکانیسم ماشه بر بازاربخشی از عناوین روزنامه‌های امروز کشورمان است.

 

جام جم

وطن امروز

ایران

شرق

جوان

فرهيختگان

کیهان

همشهری

صبح نو

اعتماد

آرمان امروز

دنیای اقتصاد

آرمان ملی

جمهوری اسلامی.فرهيختگان ورزشی

خبر ورزشی

 

برچسب ها: روزنامه ها ، صفحه نخست روزنامه ها
خبرهای مرتبط
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۲۷ شهریور
صفحه نخست روزنامه‌ها – شنبه ۲۹ شهریور
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۳۰ شهریور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رهبر انقلاب خطاب به جامعه کشتی: آفرین به شما که ملت را شاد و کشور را آبرومند کردید
بالای ۶۰ درصد مردم جهان ایران را پیروز دفاع مقدس ۱۲ روزه می‌دانند
بیانیه نمایندگان مجلس در تقدیر از قهرمانی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی
عارف: در تصمیم‌گیری قیمت کالا‌های اساسی باید منافع ملی اصل باشد
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۳۱ شهریور
آخرین اخبار
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۳۱ شهریور
بیانیه نمایندگان مجلس در تقدیر از قهرمانی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی
بالای ۶۰ درصد مردم جهان ایران را پیروز دفاع مقدس ۱۲ روزه می‌دانند
رهبر انقلاب خطاب به جامعه کشتی: آفرین به شما که ملت را شاد و کشور را آبرومند کردید
عارف: در تصمیم‌گیری قیمت کالا‌های اساسی باید منافع ملی اصل باشد
پزشکیان: مسیر دولت در رفع ناترازی‌ها قطعاً به نتیجه خواهد رسید
عراقچی عازم نیویورک شد
پزشکیان روز ملی جمهوری ارمنستان را تبریک گفت
برگزاری جشن ملی ایرانیان به دستور رئیس‌جمهور
پزشکیان: اگر حامیان چندجانبه‌گرایی متحد نباشند، بانیان یکجانبه‌گرایی بر آنها غلبه خواهند کرد
عارف: شعار «وفاق ملی» را در عمل با رابطه صمیمی بین سه قوه حس می‌کنیم
پیشنهاد مطهری به پزشکیان: درخواست ملاقات ترامپ را بپذیر!
در برابر هرگونه تهدید احتمالی، عزت اسلام و ایران را پاس خواهیم داشت
هشدار دیوان محاسبات کشور نسبت به تخلفات در مدیریت شرکت‌های سهام عدالت
تبیین واقع‌گرایانه جنگ تحمیلی نیاز راهبردی جامعه است
آرامش و امنیتِ پایدار مرهون گفتمان مقاومت است
پزشکیان سه‌شنبه به نیویورک می‌رود
عراقچی: تیم ملی کشتی ایران با همت بی‌وقفه، تاریخ‌سازی کردند
ارتش: امروز آماده‌تر از گذشته در برابر دشمنان ایستاده‌ایم 
رئیس‌جمهور: دولت برای حمایت از توسعه فناورانه کشور اهتمام جدی دارد
پزشکیان: ارائه خدمات به مردم بر مبنای طرح‌های «ژئوکد» و «جی‌نف» صورت خواهد گرفت
عارف: دولت چهاردهم با مرکز آمار ایران دستوری برخورد نمی‌کند
سپاه: هرگونه خطای محاسباتی جدید دشمن، پاسخ مهلک به همراه خواهد داشت
اصلاح اساسی ساختار بودجه‌ریزی کشور با بررسی تک‌مرحله‌ای بودجه در مجلس