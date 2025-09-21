باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی کشتی فرنگی با کسب ۴ مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۲ مدال برنز از مجموع ۱۰ وزن رقابتهای جهانی در کشور کرواسی برای دومین بار در تاریخ کشتی ایران و پس از ۱۱ سال، با اقتدار بعنوان قهرمانی جهان دست یافت.
حسن رنگرز سرمربی تیم کشتی فرنگی ایران پس از این موفقیت تاریخی اظهار کرد: ما خجالتزده هستیم چرا که میتوانستیم نتایج بهتری کسب کنیم!
وی افزود: من عادت ندارم برای اینکه به موفقیت نمیرسیم بهانه بیاورم، اما انصافا داوران سر علیرضا مهمدی را بُریدند و در کشتی او با حریف صربستانی یکجانبه قضاوت کردند.
سرمربی تیم کشتی فرنگی خاطرنشان کرد: امیدوارم مردم خوب ایران این قهرمانی را از تیم کشتی فرنگی بپذیرند و این مدالها و قهرمانی را با افتخار به تمام ایرانیها تقدیم میکنم.
رنگرز تصریح کرد: امیدوارم این قهرمانی مقدمهای باشد برای اتفاقات خوبی که در آینده برای کشتی فرنگی ایران رخ میدهد.
وی ادامه داد: وظیفه من این است که از علیرضا دبیر تشکر ویژهای داشته باشم، همه آنچه که برای عزت و بزرگی کشتی لازم بود برای ما فراهم کردند.
سرمربی تیم کشتی فرنگی ایران در پایان گفت: امیدوارم که پرچم خوشرنگ و مقدس ایران همیشه در میادین بینالمللی به اهتراز درآید، سرود ایران نواخته شود و ما بتوانیم دین، وظیفه و ماموریت خود را به مردم عزیزتر از جانمان ادا کنیم، وطن جان ماست، هموطن روح ماست!