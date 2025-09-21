تیم فوتبال سپاهان در دیداری حساس مقابل تراکتور تبریز با نتیجه دو بر یک، شکست خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و تراکتور تبریز عصر یکشنبه ۳۰ شهریور در چارچوب هفته چهارم بیست‌وپنجمین دوره لیگ‌برتر فوتبال ایران از ساعت ۲۰:۰۰ در ورزشگاه نقش‌جهان به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان ۹۰ دقیقه تلاش دو تیم شاگردان نویدکیا مقابل یاران دراگان اسکوچیچ با نتیجه دو بر یک، شکست خوردند.

گل: امیرحسین حسین زاده ۲ بار (تراکتور)، محمدمهدی لطفی (سپاهان)

کارت قرمز: -

گزارش بازی

تراکتور بازی را بهتر آغاز کرد و در حالی ۱۰ دقیقه از مسابقه گذشته بود ضربه دوماگوی دروژدک را محمدرضا اخباری مهار کرد تا دروازه سپاهان بسته بماند. یک دقیقه بعد اشتباه بازیکنان سپاهان سبب شد تا تومیسلاو اشتراکالی به اخباری تک به تک شود، اما دروازه‌بان سپاهان در این صحنه هم اجازه باز شدن دروازه را نداد.

در ادامه سپاهان رو به جلوتر بازی کرد و در دقیقه ۲۳ شوت ریکاردو آلوز به شکل خطرناکی از کنار دروازه تراکتور به بیرون رفت. با این حال تراکتور هم در ادامه همچنان خطرناک نشان می‌داد. در دقیقه ۴۰، امیرحسین حسین‌زاده، پاس ارسالی از سمت راست دانیال اسماعیلی‌فر را نتوانست در یک موقعیت خوب تبدیل به گل کند.

در وقت‌های تلف شده نیمه اول خطای بازیکنان سپاهان روی بازیکن تراکتور در محوطه جریمه سبب شد تا عرب‌براقی نقطه پنالتی را نشان دهد. حسین‌زاده پشت توپ قرار گرفت و این پنالتی را در پنجمین دقیقه وقت‌های تلف شده نیمه دوم تبدیل به گل کرد تا نیمه اول با برتری یک بر صفر تراکتور به پایان برسد.

در شروع نیمه دوم سپاهان که نمی‌خواست در خانه بازنده باشد، رو به جلوتر بازی کرد، با این حال حملات این تیم زهر لازم را نداشت. سرانجام در دقیقه ۶۱ ارسال زمینی احسان حاج صفی از چپ در محوطه جریمه به محمدمهدی لطفی رسید و او با یک بغل پای دقیق در حالی که یارگیری نشده بود، توپ را به گوشه دروازه تراکتور فرستاد و سپاهان به گل مساوی رسید.

در نیم ساعت پایانی مسابقه دو تیم تلاش‌هایی برای رسیدن به گل برتری داشتند، اما حملات آنها منجر به خلق موقعیت جدی گلزنی نشد. سرانجام در دقایق تلف شده نیمه دوم باز هم این تراکتور بود که به گل رسید. در دقیقه ۹۶ حسین‌زاده برای دومین بار دروازه سپاهان را باز کرد تا این تیم دوباره جلو بیفتد.

در نهایت تراکتور موفق شد با نتیجه ۲ بر یک سپاهان را شکست دهد و با کسب دومین برد متوالی ۷ امتیازی شود و با توجه به تفاضل گل بهتر نسبت به گل‌گهر و خیبر، به صدر جدول صعود کند.

سپاهان هم با کسب دومین شکست در ۴ بازی اخیر، ۲ امتیازی باقی ماند و در رده چهاردهم قرار گرفت تا بحران زردپوشان اصفهانی همچنان ادامه داشته باشد.

ترکیب سپاهان 

محرم نویدکیا در این دیدار محمدرضا اخباری، عارف حاجی‌عیدی، ریکاردو آلوز، انزو کریولی، آریا یوسفی، احسان حاجی‌صفی، محمدامین حزباوی، محمد دانشگر، وحدت هنانوف، محمدمهدی لطفی و آریا شفیع‌دوست را از ابتدای بازی روانه میدان کرد.

ترکیب تراکتور

دراگان اسکوچیچ نیز در این دیدار از ابتدا علیرضا بیرانوند، مهدی شیری، شجاع خلیل‌زاده، ایگور پوستونسکی، دانیال اسماعیلی‌فر، تومیسلاو اشترکالی، الکساندر سدلار، مهدی هاشم‌نژاد، امیرحسین حسین‌زاده، محمد نادری و دوماگوی دروژدک را به میدان فرستاد.

برچسب ها: باشگاه سپاهان ، باشگاه تراکتور
خبرهای مرتبط
دقیقی:
قرارداد یک بازیکن استقلال اندازه کل بودجه پیکان است
خسرو حیدری عذرخواهی کرد/ محکوم به جبران هستیم
هفته چهارم لیگ برتر فوتبال؛
استقلال درصدد جبران باخت سنگین آسیایی/ تقابل تراکتور و سپاهان با رونمایی از بیرانوند و آلوز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
از فوتبال تا تشک کشتی؛ علیرضای کوچک چگونه رئیس بزرگ شد؟
۲۷ بازیکن به اردوی تیم ملی فوتبال زنان دعوت شدند
نتایج دیدار‌های رده بندی و فینال ۳ وزن پایانی کشتی فرنگی قهرمانی جهان
ترکیب استقلال و پیکان اعلام شد؛ چند تغییر پس از شکست سخت
پس از اخراج آرمین سهرابیان؛ تکلیف مهاجم استقلال هم فردا مشخص می‌شود
حمله مربی استقلال به عارف آقاسی: دیگر به او اعتماد نداریم!
سرمربی سابق استقلال باز هم گزینه هدایت یک تیم آفریقایی شد
تساوی استقلال و پیکان در نیمه نخست/ تیم دقیقی ۱۰ نفره شد
دانیال سهرابی: حقم طلا بود، اما خوشحالم دست خالی برنگشتم
استقلال ۲ - ۲ پیکان/ توقف آبی‌پوشان مقابل پیکانِ ده نفره در شب پر اشتباه مدافعان
آخرین اخبار
صدرنشینی تراکتور با پیروزی مقابل سپاهان در نقش جهان
رنگرز: این قهرمانی‌ها را به مردم خوب ایران تقدیم می‌کنیم
بایرلورکوزن ۱ - ۱ مونشن گلادباخ/ اوضاع با کسپر هیولمن هم تغییر نکرد
مایورکا ۱ - ۱ اتلتیکو مادرید/ تداوم نتایج ضعیف شاگردان سیمئونه
ششمین برد هندبالیست‌های ایران در آسیا/ قطر هم حریف ملی‌پوشان نشد
مربی استقلال: دیگر به آقاسی اعتماد نداریم؛ او مقصر اکثر گل‌های خورده است
تاریخ‌سازی و قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در پیکار‌های جهان + فیلم و عکس
نتایج دیدار‌های رده بندی و فینال ۳ وزن پایانی کشتی فرنگی قهرمانی جهان
آرسنال ۱ - ۱ منچسترسیتی/ شاگردان آرتتا در دقیقه ۹۳ از شکست گریختند+ فیلم
شانس با علیرضا مهمدی یار نبود/ مدال نقره به پسر ایذه‌ای رسید + فیلم
حمله مربی استقلال به عارف آقاسی: دیگر به او اعتماد نداریم!
سعید اسماعیلی طلایی شد + فیلم
استقلال ۲ - ۲ پیکان/ توقف آبی‌پوشان مقابل پیکانِ ده نفره در شب پر اشتباه مدافعان
محمدمهدی کشتکار برنزی شد + فیلم
دیدار جنجالی لیگ امارات؛ مجیدی هم مغلوب الوصل شد
تساوی دو دیدار از هفته پنجم لیگ برتر انگلیس
تساوی استقلال و پیکان در نیمه نخست/ تیم دقیقی ۱۰ نفره شد
کاهش فاصله کشتی و فوتبال با هزینه دولتی
صعود بلژیک به یک‌چهارم نهایی والیبال قهرمانی جهان با حذف فنلاند
ترکیب استقلال و پیکان اعلام شد؛ چند تغییر پس از شکست سخت
لاتسیو ۰ - ۱ رم/ بغض کاپیتان سابق در دربی دلاکاپیتاله ترکید+ فیلم
پس از اخراج آرمین سهرابیان؛ تکلیف مهاجم استقلال هم فردا مشخص می‌شود
رایزنی تاج برای دیدار تیم‌های ایران و مکزیک
حذف والیبال آرژانتین از قهرمانی جهان توسط ایتالیا
آبی‌ها به دنبال پایان دادن به ناکامی‌ها؛ پیکان در پی شکستن طلسم ۱۵ ساله
سرمربی سابق استقلال باز هم گزینه هدایت یک تیم آفریقایی شد
رونمایی از تیم ملی پدل ایران برای قهرمانی آسیا
افشاگری تاج از عدد و رقم زیان‌ها قرارداد‌های گران قیمت بازیکنان در لیگ
دانیال سهرابی: حقم طلا بود، اما خوشحالم دست خالی برنگشتم
۲۷ بازیکن به اردوی تیم ملی فوتبال زنان دعوت شدند