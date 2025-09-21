تیم فوتبال سپاهان در دیداری حساس مقابل تراکتور تبریز با نتیجه دو بر یک، شکست خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیمهای فوتبال سپاهان اصفهان و تراکتور تبریز عصر یکشنبه ۳۰ شهریور در چارچوب هفته چهارم بیستوپنجمین دوره لیگبرتر فوتبال ایران از ساعت ۲۰:۰۰ در ورزشگاه نقشجهان به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان ۹۰ دقیقه تلاش دو تیم شاگردان نویدکیا مقابل یاران دراگان اسکوچیچ با نتیجه دو بر یک، شکست خوردند.
گل: امیرحسین حسین زاده ۲ بار (تراکتور)، محمدمهدی لطفی (سپاهان)
کارت قرمز: -
گزارش بازی
تراکتور بازی را بهتر آغاز کرد و در حالی ۱۰ دقیقه از مسابقه گذشته بود ضربه دوماگوی دروژدک را محمدرضا اخباری مهار کرد تا دروازه سپاهان بسته بماند. یک دقیقه بعد اشتباه بازیکنان سپاهان سبب شد تا تومیسلاو اشتراکالی به اخباری تک به تک شود، اما دروازهبان سپاهان در این صحنه هم اجازه باز شدن دروازه را نداد.
در ادامه سپاهان رو به جلوتر بازی کرد و در دقیقه ۲۳ شوت ریکاردو آلوز به شکل خطرناکی از کنار دروازه تراکتور به بیرون رفت. با این حال تراکتور هم در ادامه همچنان خطرناک نشان میداد. در دقیقه ۴۰، امیرحسین حسینزاده، پاس ارسالی از سمت راست دانیال اسماعیلیفر را نتوانست در یک موقعیت خوب تبدیل به گل کند.
در وقتهای تلف شده نیمه اول خطای بازیکنان سپاهان روی بازیکن تراکتور در محوطه جریمه سبب شد تا عرببراقی نقطه پنالتی را نشان دهد. حسینزاده پشت توپ قرار گرفت و این پنالتی را در پنجمین دقیقه وقتهای تلف شده نیمه دوم تبدیل به گل کرد تا نیمه اول با برتری یک بر صفر تراکتور به پایان برسد.
در شروع نیمه دوم سپاهان که نمیخواست در خانه بازنده باشد، رو به جلوتر بازی کرد، با این حال حملات این تیم زهر لازم را نداشت. سرانجام در دقیقه ۶۱ ارسال زمینی احسان حاج صفی از چپ در محوطه جریمه به محمدمهدی لطفی رسید و او با یک بغل پای دقیق در حالی که یارگیری نشده بود، توپ را به گوشه دروازه تراکتور فرستاد و سپاهان به گل مساوی رسید.
در نیم ساعت پایانی مسابقه دو تیم تلاشهایی برای رسیدن به گل برتری داشتند، اما حملات آنها منجر به خلق موقعیت جدی گلزنی نشد. سرانجام در دقایق تلف شده نیمه دوم باز هم این تراکتور بود که به گل رسید. در دقیقه ۹۶ حسینزاده برای دومین بار دروازه سپاهان را باز کرد تا این تیم دوباره جلو بیفتد.
در نهایت تراکتور موفق شد با نتیجه ۲ بر یک سپاهان را شکست دهد و با کسب دومین برد متوالی ۷ امتیازی شود و با توجه به تفاضل گل بهتر نسبت به گلگهر و خیبر، به صدر جدول صعود کند.
سپاهان هم با کسب دومین شکست در ۴ بازی اخیر، ۲ امتیازی باقی ماند و در رده چهاردهم قرار گرفت تا بحران زردپوشان اصفهانی همچنان ادامه داشته باشد.
ترکیب سپاهان
محرم نویدکیا در این دیدار محمدرضا اخباری، عارف حاجیعیدی، ریکاردو آلوز، انزو کریولی، آریا یوسفی، احسان حاجیصفی، محمدامین حزباوی، محمد دانشگر، وحدت هنانوف، محمدمهدی لطفی و آریا شفیعدوست را از ابتدای بازی روانه میدان کرد.
ترکیب تراکتور
دراگان اسکوچیچ نیز در این دیدار از ابتدا علیرضا بیرانوند، مهدی شیری، شجاع خلیلزاده، ایگور پوستونسکی، دانیال اسماعیلیفر، تومیسلاو اشترکالی، الکساندر سدلار، مهدی هاشمنژاد، امیرحسین حسینزاده، محمد نادری و دوماگوی دروژدک را به میدان فرستاد.