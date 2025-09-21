گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب به موضوع شباهت دفاع مقدس به جنگ ۱۲ روزه اختصاص داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار عبدالله عراقی رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس به مناسبت هفته دفاع مقدس در گفتگوی ویژه خبری اظهار کرد: وقتی انقلاب اسلامی اتفاق افتاد ارتش پشتوانه خود را به لحاظ لجستیکی از دست داد چرا که پیش از آن از طرف غرب مورد حمایت قرار میگرفت همچنین سپاه پاسداران هم بسیار نوپا بود و مشکلات اقتصادی هم کم نبود.
وی ادامه داد: در این میان ما یک دفعه درگیر یک جنگ تمام عیاری شدیم که فکر آن را نمیکردیم،البته شواهد و قرائن جنگ در مرزها مشاهده میشد اما در آن زمان بنی صدر تقریباً اختیاردار بود و باور نمیکرد که جنگ در این وسعت اتفاق بیفتد.
سردار عراقی متذکر شد: شهید رشید که یکی از فرماندهان نخبه بود میگفت که وقتی جنگ اتفاق افتاد ما تصور میکردیم که باید در لرستان دفاع کنیم اما امام راحل فرمودند که یک دیوانه سنگی در چاه انداخته و ما باید دفاع تمام و کمال خود را از کشور انجام دهیم بنابراین به سرعت خود را از شوک سیستمی رها کردیم.
وی ادامه داد:در جنگهای چریکی ما موفق شدیم حرکات دشمن را به تاخیر بیندازیم،در جنگهای همتراز توانمندی دو طرف به هم نزدیک است و و در این شرایط دو طرف میتوانند سالها با هم بجنگند اما در جنگهای غیر همتراز مشاهده میشود که پشتیبانیهای نظامی قابل مقایسه نیست. بنابراین جنگ عراق چون همتراز نبود میتوانست بیشتر از این هم طول بکشد.
رئیس پژوهشگاه دفاع مقدس تصریح کرد: در آغاز جنگ عراق دست برتر را داشت،اما از نظر عوامل غیر فیزیکی این ما بودیم که نسبت به دشمن برتری داشتیم و آن رهبری و ایمان و حضور مردم بود که پیروزی دفاع مقدس ۸ ساله را رقم زد.
سردار عراقی گفت: جنگ در آن زمان مردمی شد و مردم بچهها و تمام امکانات خود را به جبهه فرستادند به نحوی که در سال دوم با فرار بنیصدر توانستیم دست برتر را پیدا کنیم و عملیات موفق را رقم بزنیم و بخشهایی از دست رفته را از دست دشمن پس بگیریم عامل اصلی آن نیز رهبری امام راحل و ایمان مردم بود.
وی بیان کرد: سپاه پاسداران بنابر ضرورت در جنگ توسعه پیدا کرد،و توانمندی ما منشایی جز توکل بر خدا و ایمان راسخ نداشت. شهید مهدی زین الدین یک فرمانده جوان بود که موفقیتهای بسیاری را رقم زد و دلاوریهای بسیاری به خرج داد هنوز که هنوز است دفاع مقدس برای ما یک الگو است که در شرایط خاص معتقدیم باید آن روحیه را حفظ کنیم.
سردار عراقی اظهار کرد: وقتی دفاع مقدس را با پیروزی پشت سر گذاشتیم به یک بازدارندگی قدرتمند دست یافتیم،ضمن اینکه وقتی دیدیم از سوی دنیا تحت فشار هستیم دست به کار شدیم و خود را به یک توانمندی نظامی رساندیم،در منطقه غرب آسیا هیچکس نمیتواند با ما وارد جنگ و حتی مانور جنگی شود لذا ما توانمندیهای بینظیری داریم.
وی ادامه داد: این قدرت نظامی ما بود که باعث شد داعش نتواند وارد کشور شود،و نوع جنگی که ما با داعش انجام دادیم بی سابقه بود.
رئیس پژوهشگاه دفاع مقدس بیان کرد: تا زمانی که آمریکا به سگ دست آموز خود رژیم صهیونیستی چراغ سبز ندهد آنها اصلاً کسی نیستند،هم آمریکاییها و هم صهیونیستها میدانند که در منطقه غرب آسیا کشوری به قدرتمندی ایران وجود ندارد. ما طرفدار مردم مظلوم غزه هستیم بنابراین دشمنان به دنبال سلب توانمندیهای ما هستند و دائماً به دنبال بهانه میگردند.
سردار عراقی تاکید کرد: در طی تاریخ ثابت شده که هر موقع تجاوزی به کشور ما اتفاق افتاده مردم متحد و منسجمتر شده اند، ما در جنگ ۱۲ روزه شوک شدیم و اگر هر کشوری بود نمیتوانست چنین شوک سیستمی را تحمل کند اما مشاهده گردید که مقام معظم رهبری چگونه این نبرد را به درستی مدیریت کردند.
وی گفت: ما در کمتر از ۲۴ ساعت خودمان را پیدا کردیم و توانستیم از شوک سیستمی رها شویم،مردم ایران از بعد ملی و دینی کشور خود را دوست دارند و حاضرند جان خود را برای میهنشان فدا کنند.
سردار عراقی تصریح کرد: جنگهای آینده هیبریدی و ترکیبی هستند جنگ ۱۲ روزه نیز چنین جنگی بود و نفوذی نیز در داخل وجود داشت و قصد داشتند که افکار مردم را تحت تاثیر قرار دهند اما با همه این تفاسیر کارنامه فرماندهان و نیروهای مسلح ما بسیار موفق بود.
رئیس پژوهشگاه دفاع مقدس گفت: بالای ۶۰ درصد مردم جهان علی رغم امپریالیسم خبری ایران را پیروز جنگ ۱۲ روزه میدانند صهیونیستها با سانسورهایی که انجام دادند اجازه ندادند بسیاری از آسیبهایی که جمهوری اسلامی ایران به بدنه آنها وارد کرد مشخص شود چرا که اگر آنها دچار آسیبهای مهلک نشده بودند به کار خود ادامه میدادند.ممکن است سالها جنگی اتفاق نیفتد اما ما باید همواره خود را به روز رسانی کنیم،دشمن به دنبال این است که ما را در فضایی قرار دهد که دائماً منتظر جنگ باشیم اما بداند که ما همیشه آمادهایم.