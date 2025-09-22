انتقال سهام عدالت متوفیان بعد از مردادماه سال ۹۹ همچنان بلاتکلیف است و بسیاری از افراد از این موضوع گلایه دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - ۱۵ آبان سال ۱۴۰۲ بود که از میراث سامانه انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث رونمایی شد سامانه‌ای که دغدغه حدود ۱۵ میلیون نفر را حل‌وفصل کرد، اما همچنان با گذشت دو سال امکان انتقال سهام عدالت متوفیان بعد از سال ۹۹ در هاله‌ای از ابهام است.

عدم امکان انتقال سهام عدالت متوفیان بعد از سال ۹۹ که در همین رابطه برخی از مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان برای ما نوشتند: لطفا از مسئولان مربوط بخواهید نسبت به تهیه و رفع مشکلات سامانه مالیاتی محاسبه مالیات انتقال سهام عدالت متوفیان بعد تیر ۹۹ زودتر اقدام کنند چرا که شرکت سپرده گذاری مرکزی وابسته به سازمان بورس این انتقال را به همین دلیل متوقف کرده و وراث در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

در ادامه هم دیگر مخاطب ما نوشت: پدر ما در ۲۲ آبان ۹۹ به رحمت خدا رفت ولی ما نمی‌توانیم سهام عدالت پدرمان را با گذشت چندین سال از فوت شان همچنان تعیین تکلیف کنیم لطفا این موضوع را رسیدگی کنید.

چالش‌های انتقال سهام عدالت متوفیان بعد از مردادماه سال موضوعی که بار‌ها آن را پیگیری کردیم و در همین راستا محمود حسنلو، معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفته بود: ما نیازمند دریافت یک وب سرویس از سازمان امور مالیاتی هستیم که بتوانیم برای متوفیان و ورثه آنها پرونده مالیات بر ارث تشکیل دهیم تا مالیات بر ارث آنها پرداخت شود تا نیاز به مراجعه حضوری این دسته افراد به ادارات مالیاتی نباشد.

در ادامه این مقام مسئول اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی دی‌ماه سال ۱۴۰۳ یک وب سرویس در اختیار شرکت سپرده‌گذاری مرکزی قرار داد، اما این وب سرویس یکسری مشکلاتی داشت که عملا قابل استفاده نبود بر این اساس قرار شد وب سرویس اصلاح و مجدد در اختیار شرکت سپرده‌گذاری مرکزی قرار گیرد پس از رسیدن وب سرویس به دست ما فرآیند را پیاده سازی و اجرایی خواهیم کرد؛ باید تاکید کرد بلافاصله پس از اینکه وب سرویس به دست ما برسد تیم فنی سپرده‌گذاری مرکزی کار خود را آغاز خواهد کرد.

انتقال سهام عدالت متوفیان بعد از مرداد سال ۹۹ همچنان بلاتکلیف!

حالا به تازگی برای پیگیری بیشتر مجدد به سراغ حسنلو معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه شرکت سپرده گذاری مرکزی رفتیم و در همین زمینه به ما گفته شد: همچنان وب‌سرویس مربوطه به شکل توافق شده در جلسات اصلاح و در اختیار شرکت سپرده‌گذاری مرکزی قرار نگرفته است.

عدم امکان انتقال سهام عدالت متوفیان بعد مرداد سال ۹۹ و چالش‌های مربوط به آن که می‌طلبد دستگاه‌های مربوط به ویژه سازمان امور مالیاتی هر چه سریع‌تر تکلیف خود در این حوزه را انجام دهند تا وراث بتوانند از این حق قانونی خود بهره‌مند شوند.