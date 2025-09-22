انتقال سهام عدالت متوفیان بعد از مردادماه سال ۹۹ همچنان بلاتکلیف است و بسیاری از افراد از این موضوع گلایه دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - ۱۵ آبان سال ۱۴۰۲ بود که از میراث سامانه انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث رونمایی شد سامانه‌ای که دغدغه حدود ۱۵ میلیون نفر را حل‌وفصل کرد، اما همچنان با گذشت دو سال امکان انتقال سهام عدالت متوفیان بعد از سال ۹۹ در هاله‌ای از ابهام است.

عدم امکان انتقال سهام عدالت متوفیان بعد از سال ۹۹ که در همین رابطه برخی از مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان برای ما نوشتند: لطفا از مسئولان مربوط بخواهید نسبت به تهیه و رفع مشکلات سامانه مالیاتی محاسبه مالیات انتقال سهام عدالت متوفیان بعد تیر ۹۹ زودتر اقدام کنند چرا که شرکت سپرده گذاری مرکزی وابسته به سازمان بورس این انتقال را به همین دلیل متوقف کرده و وراث در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

در ادامه هم دیگر مخاطب ما نوشت: پدر ما در ۲۲ آبان ۹۹ به رحمت خدا رفت ولی ما نمی‌توانیم سهام عدالت پدرمان را با گذشت چندین سال از فوت شان همچنان تعیین تکلیف کنیم لطفا این موضوع را رسیدگی کنید.

چالش‌های انتقال سهام عدالت متوفیان بعد از مردادماه سال موضوعی که بار‌ها آن را پیگیری کردیم و در همین راستا محمود حسنلو، معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفته بود: ما نیازمند دریافت یک وب سرویس از سازمان امور مالیاتی هستیم که بتوانیم برای متوفیان و ورثه آنها پرونده مالیات بر ارث تشکیل دهیم تا مالیات بر ارث آنها پرداخت شود تا نیاز به مراجعه حضوری این دسته افراد به ادارات مالیاتی نباشد.

در ادامه این مقام مسئول اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی دی‌ماه سال ۱۴۰۳ یک وب سرویس در اختیار شرکت سپرده‌گذاری مرکزی قرار داد، اما این وب سرویس یکسری مشکلاتی داشت که عملا قابل استفاده نبود بر این اساس قرار شد وب سرویس اصلاح و مجدد در اختیار شرکت سپرده‌گذاری مرکزی قرار گیرد پس از رسیدن وب سرویس به دست ما فرآیند را پیاده سازی و اجرایی خواهیم کرد؛ باید تاکید کرد بلافاصله پس از اینکه وب سرویس به دست ما برسد تیم فنی سپرده‌گذاری مرکزی کار خود را آغاز خواهد کرد.

انتقال سهام عدالت متوفیان بعد از مرداد سال ۹۹ همچنان بلاتکلیف!

حالا به تازگی برای پیگیری بیشتر مجدد به سراغ حسنلو معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه شرکت سپرده گذاری مرکزی رفتیم و در همین زمینه به ما گفته شد: همچنان وب‌سرویس مربوطه به شکل توافق شده در جلسات اصلاح و در اختیار شرکت سپرده‌گذاری مرکزی قرار نگرفته است.

عدم امکان انتقال سهام عدالت متوفیان بعد مرداد سال ۹۹ و چالش‌های مربوط به آن که می‌طلبد دستگاه‌های مربوط به ویژه سازمان امور مالیاتی هر چه سریع‌تر تکلیف خود در این حوزه را انجام دهند تا وراث بتوانند از این حق قانونی خود بهره‌مند شوند.

برچسب ها: سهام عدالت ، بورس ایران ، سود سهام عدالت ، سهام عدالت متوفیان
خبرهای مرتبط
در انتهای معاملات بازار سرمایه ثبت شد؛
ریزش بیش از ۳۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
در انتهای معاملات بازار سرمایه ثبت شد؛
ریزش بیش از ۵۰ هزار واحدی شاخص کل بورس
در تحلیل تکنیکال هفتگی بررسی شد؛
روند حرکتی شاخص کل بورس چگونه خواهد بود؟+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۳۱ شهریور قیمت خرید تضمینی گندم تعیین می‌شود
کاهش محسوس دمای هوا در نواحی غربی کشور
انتقال سهام عدالت متوفیان بعد از مرداد ۹۹ همچنان منتظر سازمان امور مالیاتی!
ساعات جدید آغاز به کار ادارات از فردا اعلام شد/ تصمیمی برای شناور سازی گرفته نشد
آخرین اخبار
ساعات جدید آغاز به کار ادارات از فردا اعلام شد/ تصمیمی برای شناور سازی گرفته نشد
انتقال سهام عدالت متوفیان بعد از مرداد ۹۹ همچنان منتظر سازمان امور مالیاتی!
کاهش محسوس دمای هوا در نواحی غربی کشور
۳۱ شهریور قیمت خرید تضمینی گندم تعیین می‌شود
ثبت برنج ایرانی در سامانه جامع تجارت راهی برای شفافیت بازار
خسارت ۲۰۰ همت ناترازی انرژی به صنعت کشور
بخش عمده‌ای از واحد‌های نهضت ملی مسکن هنوز به مرحله سفت‌کاری نرسیده است
تاخیر در ثبت سفارش روند واردات را کند کرده است
سالانه ۱۲ تن شمش طلا از معادن کشور استحصال می‌شود
سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری در حوزه معادن کشور+ فیلم
نیروگاه‌های تجدیدپذیر، به عنوان طرح‌های پیشران اقتصادی معرفی شدند
تجدیدپذیر‌ها ۷ گیگاوات برق پاک به کشور هدیه می‌دهند
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۳۰ شهریور ماه
روغن مشمول قیمت گذاری است
مجوز ساخت هشت هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر صادر شد
تداوم حراج‌های ماهانه و برنامه‌های پیش‌فروش سکه
سامانه‌های تخصیص ارز دچار اختلال هستند
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۶ درصد است
بازگشت ساعات کاری بانک‌های دولتی و نیمه دولتی به روال عادی
۸۶ هزار تن قیر رایگان در اختیار شهرداری‌ها قرار داده شد
ریزش بیش از ۳۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
صادرات نخستین محموله کارنه‌تیر از ایران به کویت
واردات خودرو از یک مسیر جدید گمرکی ممکن شد
مصرف سالانه ۹۰۰ هزارتن حبوبات در کشور
اجرای طرح کلید به کلید در بافت‌های فرسوده از دوماه آینده+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳۰ شهریور ۱۴۰۴
پرداخت خسارت افت قیمت به بیش از ۸۰ هزار خودرو+ فیلم
توثیق گواهی سپرده کالایی، میانبر تامین سرمایه در گردش تولید
سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای مزدبگیران ۲۰ میلیارد تومان شد
مصوبه استمهال چک مرغداران بابت نهاده‌های دامی ابلاغ شد