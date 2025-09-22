سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد گفت: در آستانه آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴، عملیات دیوارنگاری با عنوان طرح «مهرنگار» آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ مصطفی جعفری اظهار کرد: در آستانه بازگشایی مدارس و اجرای طرح «مهرنگار»، عملیات دیوارنگاری و نقاشی دیواری مدارس منطقه باهدف زیباسازی محیط‌های آموزشی و افزایش نشاط اجتماعی دانش‌آموزان آغاز شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۵۰۰ مترمربع از دیوار مدارس نقاط مختلف شهر توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد در دستور کار قرار گرفته است، افزود: اجرای این طرح توسط هنرمندان بومی استان صورت می‌گیرد.

سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد ادامه داد: اجرای طرح «مهرنگار» باهدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی بین دانش‌آموزان در طول سال تحصیلی ادامه خواهد داشت.

جعفری گفت: اجرای دیوارنگاری در مدارس با استفاده از طرح‌های متنوع و مرتبط با نیاز مدارس شهرکرد، علاوه بر زیباسازی محیط آموزشی، به ایجاد انگیزه و شور و نشاط در میان دانش‌آموزان کمک می‌کند.