سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد گفت: در آستانه آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴، عملیات دیوارنگاری با عنوان طرح «مهرنگار» آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ مصطفی جعفری اظهار کرد: در آستانه بازگشایی مدارس و اجرای طرح «مهرنگار»، عملیات دیوارنگاری و نقاشی دیواری مدارس منطقه باهدف زیباسازی محیط‌های آموزشی و افزایش نشاط اجتماعی دانش‌آموزان آغاز شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۵۰۰ مترمربع از دیوار مدارس نقاط مختلف شهر توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد در دستور کار قرار گرفته است، افزود: اجرای این طرح توسط هنرمندان بومی استان صورت می‌گیرد.

سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد ادامه داد: اجرای طرح «مهرنگار» باهدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی بین دانش‌آموزان در طول سال تحصیلی ادامه خواهد داشت.

جعفری گفت: اجرای دیوارنگاری در مدارس با استفاده از طرح‌های متنوع و مرتبط با نیاز مدارس شهرکرد، علاوه بر زیباسازی محیط آموزشی، به ایجاد انگیزه و شور و نشاط در میان دانش‌آموزان کمک می‌کند.

برچسب ها: دیوارنگاری ، اخبار مدارس
خبرهای مرتبط
تسریع در تجهیز فضا‌های آموزشی چهارمحال و بختیاری در آستانه سال تحصیلی جدید
استاندار چهارمحال و بختیاری؛
جمع‌آوری مدارس سنگی و کانکسی اولویت اصلی طرح نهضت ملی عدالت آموزشی در چهارمحال و بختیاری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اولین جراحی خروج توده سرطانی کلیه در فارسان 
زمان رسیدن اورژانس بر بالین بیمار در چهارمحال‌و‌بختیاری بهتر از میانگین کشوری
برداشت بیش از ۷۵۰ تن گل‌کلم در شهرستان بن
آغاز طرح مهرنگار در آستانه بازگشایی مدارس
راه‌اندازی دفتر فن‌بازار منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری در شهرکرد
خوددرمانی در افراد بالای ۱۸ سال به حدود ۵۳ درصد رسید + فیلم
آخرین اخبار
زمان رسیدن اورژانس بر بالین بیمار در چهارمحال‌و‌بختیاری بهتر از میانگین کشوری
راه‌اندازی دفتر فن‌بازار منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری در شهرکرد
خوددرمانی در افراد بالای ۱۸ سال به حدود ۵۳ درصد رسید + فیلم
برداشت بیش از ۷۵۰ تن گل‌کلم در شهرستان بن
اولین جراحی خروج توده سرطانی کلیه در فارسان 
آغاز طرح مهرنگار در آستانه بازگشایی مدارس