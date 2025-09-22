بر اثر انفجار کپسول هنگام جوشکاری در شهرستان کازرون ۴ نفر مصدوم و روانه بیمارستان شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فارس اظهار کرد: با اعلام گزارش انفجار کپسول هنگام جوشکاری در خیابان کارگر جنوبی شهرستان کازرون، نیروهای اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.
او ادامه داد: بر اثر این حادثه ۴ نفر دچار سوختگی شدند که پس از اقدامات درمانی اولیه برای ادامه درمان به بیمارستان ولی عصر (عج) کازرون منتقل شدند.
رئیس اورژانس کازرون تصریح کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان یک دستگاه آمبولانس اورژانس به محل اعزام شد.
کازرون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری غرب شیراز قرار دارد.