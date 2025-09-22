باشگاه خبرنگاران جوان -آخرین دادههای ایستگاههای هواشناسی کشور نشان میدهد که فعالیت آخرین سامانه بارشی سال آبی در شمال کشور تشدید شده و میزان بارشها در ایستگاه هواشناسی ساحلی آستارا در گیلان به ۲۲۰ میلیمتر رسیده است.
همچنین میزان بارشهای «رودسر» به ۱۲۰، سینوپتیک «آستارا» ۱۰۷، «املش» ۹۵ و «لنگرود» به ۸۴ میلیمتر رسیده است.
روز شنبه (۲۹ شهریور ماه) سازمان هواشناسی کشور نسبت به بارش باران، رعدوبرق و وزش باد نسبتاً شدید موقتی در استانهای نوار شمالی کشور هشدار داد و عنوان کرد که این شرایط سبب بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانهها، سیلابی شدن مسیلها، جاریشدن روانآب و وقوع برخی مخاطرات دیگر میشود.
حالا گزارشهای ایستگاههای هواشناسی شمال کشور نشان میدهد که بارش های قابل توجهی در شمال باریده است و بارندگی ها همچنان در بسیاری از مناطق ادامه دارد.
این گزارش ها نشان می دهد که شدت بارشها در برخی مناطق سبب آبگرفتگی معابر و بالا آمدن سطح آب رودخانههای محلی شده است.
دادههای ایستگاهی اداره کل هواشناسی گیلان موید آن است که تا ساعت ۱۸ دیروز (یکشنبه) میزان بارشها در سایر ایستگاههای گیلان مانند «خرجگیل» به ۷۸، «رودبنه» به ۶۳، «تالش» به ۶۱ و «کیاشهر» به ۶۰ میلیمتر رسیده است.
بر اساس پیش بینی های سازمان هواشناسی، امروز نیز بارشها در سطح استانهای گیلان، مازندران، اردبیل و نیمه شمالی آذربایجان شرقی ادامه دارد.
بر اساس اعلام این سازمان، فعالیت سامانه بارشی فعال در شمال کشور اثرات مخاطره آمیزی همچون «بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانهها، سیلابی شدن مسیلها، جاریشدن روانآب، صاعقه، مه، آبگرفتگی معابر، لغزندگی جادهها، کاهش دید، احتمال رانش کوه، احتمال ریزش سنگ در محورهای کوهستانی و خسارت به محصولات کشاورزی و سازههای موقت» در پی دارد.
اداره کل هواشناسی استان گیلان توصیه کرده است: در زمان فعالیت سامانه از بر پا کردن چادرهای مسافرتی و توقف در حاشیه رودخانهها و بستر مسیلها خودداری شود و عشایر کوچرو و گردشگران و کوهنوردان در جابهجاییهای اجباری خود احتیاط کنند.