باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رسانههای دولتی کره شمالی روز دوشنبه گزارش دادند که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی گفت اگر واشنگتن از اصرار بر کنار گذاشتن سلاحهای هستهای کشورش دست بردارد، دلیلی برای اجتناب از مذاکره با ایالات متحده وجود ندارد، اما او هرگز زرادخانه هستهای را برای پایان دادن به تحریمها رها نخواهد کرد.
KCNA گزارش داد که رهبر کره شمالی در سخنرانی خود در مجمع عالی خلق در روز یکشنبه گفت: «شخصاً هنوز خاطرات خوشی از رئیس جمهور آمریکا (دونالد) ترامپ دارم.» این دو رهبر در طول اولین دوره ریاست جمهوری ترامپ سه بار با هم ملاقات کردند.
اظهارات کیم در حالی مطرح میشود که دولت لیبرال جدید در سئول، شش سال پس از شکست تمام مذاکرات صلح با پیونگ یانگ به دلیل تحریمها و برچیدن سلاحهای هستهای، از ترامپ میخواهد که رهبری گفتوگو با کیم را بر عهده بگیرد.
به نقل از کیم، آمده است: "اگر ایالات متحده وسواس پوچ خود را در مورد خلع سلاح هستهای ما کنار بگذارد و واقعیت را بپذیرد و خواهان همزیستی مسالمتآمیز واقعی باشد، دلیلی وجود ندارد که ما با ایالات متحده مذاکره نکنیم. "
راشل مینیونگ لی، کارشناس کره شمالی در مرکز استیمسون مستقر در ایالات متحده گفت: این اولین باری است که کیم از زمان مراسم تحلیف رئیس جمهور ایالات متحده در ژانویه، نام ترامپ را به زبان میآورد.
او گفت: "این یک مقدمه است. این دعوت کیم از ترامپ برای تجدید نظر در سیاست ایالات متحده در مورد خلع سلاح هستهای است، به این معنی که اگر ایالات متحده خلع سلاح هستهای را کنار بگذارد، او میتواند رو در رو با ترامپ بنشیند. "
سخنان گرم کیم خطاب به ترامپ در تضاد با ادعای تند او مبنی بر اینکه هرگز از سلاحهای هستهای دست نخواهد کشید یا با کره جنوبی که آن را دشمن اصلی خود میداند، وارد گفتوگو نخواهد شد، بود.
کیم با برشمردن مجموعهای از رزمایشهای نظامی منظم توسط متحدان که به گفته او به تمرینهایی برای جنگ هستهای تبدیل شدهاند، گفت که ساخت سلاحهای هستهای برای کره شمالی یک مسئله بقا است.
لی جائه میونگ، رئیس جمهور کره جنوبی در مصاحبهای با رویترز گفت که کره شمالی سالانه ۱۵ تا ۲۰ بمب هستهای میسازد و هر توافقی که این تولید را متوقف کند، گامی مفید در جهت برچیدن نهایی این برنامه خواهد بود.
وی گفت: "بر این اساس، میتوانیم مذاکرات میانمدت برای کاهش سلاحهای هستهای را آغاز کنیم و در درازمدت، هنگامی که اعتماد متقابل احیا شود و نگرانیهای امنیتی کره شمالی کاهش یابد، میتوانیم خلع سلاح هستهای را دنبال کنیم. "
کیم صراحتاً هرگونه طرح مرحلهای را رد کرد و گفت که پیشنهادهای اخیر واشنگتن و سئول برای گفتوگو ریاکارانه است، زیرا هدف اساسی آنها برای تضعیف کره شمالی و نابودی حکومت او بدون تغییر باقی مانده است و طرح مرحلهای لی گواه این موضوع است.
کیم گفت: "جهان از قبل به خوبی میداند که ایالات متحده پس از اینکه کشوری را مجبور به کنار گذاشتن سلاحهای هستهای و خلع سلاح میکند، چه میکند. ما هرگز سلاحهای هستهای خود را کنار نخواهیم گذاشت. "
کیم گفت که تحریمها "یک تجربه آموزنده" بودهاند و کشورش را قویتر و مقاومتر کردهاند.
کره شمالی از زمان اولین آزمایش هستهای خود در سال ۲۰۰۶ تحت تحریمهای سازمان ملل و تحریمهای تسلیحاتی بوده است. اما در حالی که این تحریمها بودجه توسعه نظامی را کاهش داده است، پیونگ یانگ به پیشرفت در ساخت سلاحهای هستهای و موشکهای بالستیک قدرتمند ادامه داده است.
راشل مینیونگ لی به رویترز گفت: "واقعیت این است که رویکرد قبلی تحریمها و فشار مشکل را حل نکرده است؛ بلکه آن را بدتر کرده است. " لی از ترامپ خواسته بود که در سفر ماه آینده رئیس جمهور آمریکا به کره جنوبی برای اجلاس آسیا-اقیانوسیه، سعی کند با کیم ملاقات کند، اما لی از مرکز استیمسون گفت که اظهارات کیم ظاهراً با هدف جلوگیری از مشارکت کره جنوبی صورت گرفته است.
او گفت: "شاید او میخواهد از دولت لی پیشی بگیرد و با تکرار این نکته که کره جنوبی یک کشور جداگانه است و بنابراین نمیتواند بخشی از مسئله هستهای کره شمالی باشد، دولت ترامپ را از همکاری با کره جنوبی منصرف کند. "
رئیس جمهور کره جنوبی گفت که پیونگ یانگ از گفتوگو با کره جنوبی خودداری میکند و او باور ندارد که کره شمالی و ایالات متحده مذاکرات مشخصی داشته باشند، اما معتقد است که رویکرد مرحلهای همچنان اولویت دارد و گزینه واقعبینانهای است.
لی گفت: «وظیفه اصلی ما اکنون ایجاد شرایط برای گفتوگو است.»
منبع: رویترز