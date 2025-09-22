مدیر بازرسی، نظارت و امور اعضا بورس انرژی ایران در خصوص عرضه پساب و گواهی سپرده حامل‌های انرژی در بورس انرژی نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مصطفی زنگی آبادی مدیر بازرسی، نظارت و امور اعضا بورس انرژی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: از ابتدای شروع معاملات پساب یعنی از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ تا تاریخ ۲۳ شهریورماه حجمی بالغ بر ۴.۲۴۰.۰۰۰ متر مکعب با ارزشی بالغ بر ۸۹۹ میلیارد ریال معامله انجام شده است. 

این مقام مسئول در ادامه می‌گوید: در خصوص گواهی سپرده حامل های انرژی، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا تاریخ ۲۳ شهریور، پذیرش گواهی سپرده گاز طبیعی شرکت ملی گاز ایران، گواهی سپرده برق تجدیدپذیر، گواهی سپرده نفتای شرکت پالایش نفت لاوان، گواهی سپرده نفتا و LHC شرکت بهین پالایش قشم و گواهی سپرده پساب شرکت آبفای منطقه ۶ تهران انجام شده که از این بین، گواهی سپرده نفتا و LHC شرکت بهین پالایش قشم در حال معامله است.

او افزود: گفتنی است، گواهی سپرده حامل های انرژی به عنوان یکی از شیوه های فروش محصولات، میتواند ابزار تأمین مالی نیز به حساب آید.

برچسب ها: بورس انرژی ، پساب
خبرهای مرتبط
سهم ۷۷ درصدی بورس انرژی در معاملات خارج از بازار عمده‌فروشی
عرضه بنزین سوپر وارداتی در بورس انرژی به کجا رسید؟
۱۳۱ میلیون مترمکعب به ظرفیت پساب استان تهران اضافه خواهد شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
ساعات جدید آغاز به کار ادارات از فردا اعلام شد/ تصمیمی برای شناور سازی گرفته نشد
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۳۱ شهریور ماه
امکان دریافت تسهیلات یک میلیارد تومانی بین خانواده ها هم فراهم شد
مشترکان چگونه میتوانند درخواست نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب دهند؟
انتقال سهام عدالت متوفیان بعد از مرداد ۹۹ همچنان منتظر سازمان امور مالیاتی!
تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باید فقط با یک ضامن پرداخت شود
بخش زیادی از شارژر‌های موجود در بازار کشور تقلبی هستند
۶۰ لیتر سهمیه بنزین امشب شارژ می‌شود
متوسط سرعت قطار در کشور ۷۰ تا ۸۰ کیلومتر بر ساعت است
آخرین اخبار
یارانه شهریورماه به حساب سرپرستان خانوار دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد
کاهش ۱۰۰ میلیون دلاری تعرفه‌های گمرکی با موافقتنامه تجارت آزاد اوراسیا
بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی بیش از ۲۸۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سراسر کشور
ساعات کاری ادارات دولتی تا دو هفته شناور شد
واحد‌های آغاز شده مسکن محرومان به ۱۱ هزار واحد رسید
سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیون دلاری در پتروشیمی دهلران
نسخه جدید الگوی کشت همراه با توسعه کشاورزی حفاظتی اجرا می‌شود
قیمت خرید تضمینی گندم هفته آینده تعیین می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۳۱ شهریور ماه
آخرین وضعیت واگذاری سایپا به بخش خصوصی/ سهام سایپا در شرایط بسیار پایینی قرار دارد+ فیلم
۱۹ مجوز برای واردات بنزین سوپر صادر شد+ فیلم
ساعت خدمات رسانی بانک‌ها به مشتریان از فردا ساعت ۷:۳۰ خواهد بود
کاهش ۰.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی در بهار امسال
تامین برق پایدار شبکه برق شهر تهران همزمان با آغاز سال تحصیلی
اعمال محدودیت برای کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای از مهرماه
تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باید فقط با یک ضامن پرداخت شود
قرارداد اجاره دکل برای حفاری در میدان بزرگ گازی بلال امضا شد
صدور مجوز تأسیس شرکت‌های تخصصی بیمه تسریع شود
بخش زیادی از شارژر‌های موجود در بازار کشور تقلبی هستند
تداوم گرد و خاک در تهران
کنترل بازار اجاره از طریق اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک مرکزی
افزایش بیش از ۳۵ هزار واحدی شاخص کل بورس
اجرای طرح سوخت‌رسانی سیار به بیمارستان‌ها توسط شرکت پالایش و پخش
صادرات نفت ایران بدون وقفه ادامه دارد
سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد دلاری در حوزه معادن کشور+فیلم
افزایش پایداری نیروگاه‌ها برای تابستان سال آینده
راه اندازی صندوق‌های رمز ارزی در دستور کار بورس کالا
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
دلایل بهبود فضای کسب و کار در نیمه دوم سال ۱۴۰۴
امکان دریافت تسهیلات یک میلیارد تومانی بین خانواده ها هم فراهم شد