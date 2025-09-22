باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مصطفی زنگی آبادی مدیر بازرسی، نظارت و امور اعضا بورس انرژی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: از ابتدای شروع معاملات پساب یعنی از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ تا تاریخ ۲۳ شهریورماه حجمی بالغ بر ۴.۲۴۰.۰۰۰ متر مکعب با ارزشی بالغ بر ۸۹۹ میلیارد ریال معامله انجام شده است.

این مقام مسئول در ادامه می‌گوید: در خصوص گواهی سپرده حامل های انرژی، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا تاریخ ۲۳ شهریور، پذیرش گواهی سپرده گاز طبیعی شرکت ملی گاز ایران، گواهی سپرده برق تجدیدپذیر، گواهی سپرده نفتای شرکت پالایش نفت لاوان، گواهی سپرده نفتا و LHC شرکت بهین پالایش قشم و گواهی سپرده پساب شرکت آبفای منطقه ۶ تهران انجام شده که از این بین، گواهی سپرده نفتا و LHC شرکت بهین پالایش قشم در حال معامله است.

او افزود: گفتنی است، گواهی سپرده حامل های انرژی به عنوان یکی از شیوه های فروش محصولات، میتواند ابزار تأمین مالی نیز به حساب آید.