عضو کمیسیون آموزش می‌گوید سمپاد جزو مدارس دولتی است لذا می‌توان گفت مدارس عادی دولتی سهمی در رتبه‌های برتر کنکور ندارند در‌حالی‌که سهم سمپاد بالاست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عبدالوحید فیاضی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی درباره صفر بودن سهم مدارس دولتی در رتبه‌های برتر کنکور امسال گفت: وزیر آموزش و پرورش در این باره گفته است وقتی از مدارس دولتی صحبت می‌کنیم، سمپاد هم جزو مدارس دولتی است لذا می‌توان گفت مدارس عادیِ دولتی سهمی در رتبه‌های برتر کنکور ندارند در‌حالی‌که سمپاد و مدارس غیردولتی سهم دارند و سهمشان هم بالاست.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس اظهار کرد: استدلال این است که مدارس سمپاد درواقع بچه‌های گلچین ‌شده از مناطق مختلف را گرد هم می‌آورد مثلاً در تهران اگر مدرسه‌ای مثل علامه حلی را در نظر بگیریم، دانش‌آموزانش از ۱۰، ۱۵ و یا ۲۰ منطقه مختلف آمده‌اند و در آنجا جمع شده‌اند. 

این نماینده مجلس می‌گوید حدود ششصد الی هفتصد مدرسه سمپاد در کشور داریم و در مقابل، نزدیک به صد هزار مدرسه دولتی در سطح کشور داریم که این در برابر آن ناچیز است و به نظر من مدارس دولتی سهم اندکی دارند و معدل سواد دانش‌آموزان پایین است و در آزمون‌های تیمز و پرلز هم که جزو آزمون‌های بین‌المللی است در رتبه بالای ۵۰ هستیم که نشان‌دهنده وجود اشکالات عمده است.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس اظهار کرد:  مدارس سمپاد، دولتی هستند و خصوصی محسوب نمی‌شوند، اما باید توجه داشت که سمپاد جزو مدارس دولتی برگزیده‌ است و نه دولتیِ عادی و جمع‌بندی من این است که نمی‌توانیم ادعا کنیم که این عین عدالت است چون زمانی که همه فرصت برابر داشته باشند می‌توان گفت عدالت برقرار شده است.

فیاضی تاکید کرد: داشتن رتبه‌های تک‌رقمی در کنکور نیز لزوماً نشانه رشد علمی نیست. به‌عنوان نمونه، استان یزد هر ساله بالاترین میزان رشد آموزشی در کشور را دارد، اما تعداد رتبه‌های تک‌رقمی‌اش کمتر است.

عضو کمیسیون اموزش، تحقیقات و فناوری مجلس بیان کرد: آقای پزشکیان در مجلس گفت که کار مدرسه‌سازی را شروع کرده‌اند و ساخت حدود ۸ هزار مدرسه با مشارکت مردم و بدون بودجه دولت در دست اقدام است البته تنها مدرسه‌سازی کافی نیست، بلکه کیفیت‌بخشی نیز اهمیت زیادی دارد.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس گفت: وزیر آموزش و پرورش تأکید کرده است که ما روند کیفیت‌بخشی را آغاز کرده‌ایم و برای همه معلمان می‌خواهند آموزش‌های مستمر داشته باشند و اگر این روند به‌درستی اجرا شود، می‌توانیم بگوییم گامی در جهت کیفیت‌بخشی برداشته شده است.

فیاضی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
مجوز ایرانسل برای افزایش ۷۰ درصدی قیمت بسته‌های اینترنت نیازمند بررسی است/ وزیر ارتباطات باید پاسخگو باشد
فیاضی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
مافیای مهاجرت نخبگان در دانشگاه‌ها هستند
فیاضی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
نباید از ادامه توانمندسازی هسته‌ای کشورمان دست برداریم
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۱ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
در سیستم آموزشی کشور..عملا فارغ‌التحصیل دو بخش شده اند..۹۰درصد ناتوان و بیسواد و..۱۰ درصد نخبه پروری..که آنها هم با مهاجرت تقدیم به کشورهای رقیب و یا دشمنان می‌شوند..
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۸ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
اکثر ناهنجاریهای اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی و و .از انحراف بزرگی است که در . اولویتهای آموزشی کشور ناشی میشود،نبود آموزش مهارتهای زندگی و کاربردی و فنی..عملا فارغ التحصیلان را به افرادی ناتوان و زیادی خواه تبدیل،و این معضل موجب خطرات بیشماری برای خانواده ها و جامعه ایجاد کرده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۳ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
چه صدمات غیر قابل جبرانی رو به ما زدید. هر چه پیش رفتیم دیدیم پول نداریم و عقب افتادیم و سن مون هم بالا رفت و دیگه کارایی جوانی رو نداریم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۰ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
چرا اینقدر بی سوادی فکر نمی‌کنیم اکثر دانش آموزان سمپاد نخبه هستند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۵ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
علتش اینس که معلم وقتی که اومد سر کلاس فکرش تو بدهکاریاشا قسطاشا قرضاشا و ماشینش تعمیرافتاده ۴۰ تومن از کجا بیاره خرجش کنه و ایناس
بدختی اینجاس
اگه نه وقتی تامین باشد قشنگ درسشا میدد و میره
چرا هستن شاید با وجود این مشکلات وجدانی کار میکنن اما چند در ۱۰۰۰
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۰ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
این وضعیت زیبنده جمهوری اسلامی نیست که هرکس پول ندارد فرزندش از آموزش مناسب برخوردار نباشد قطعاً تمام کسانی که می توانند کاری کنند و نمی کنند فردای قیامت نمی توانند پاسخ دهند .
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۷ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
مدارس دولتی صبح که میشه بچه ها را کلی وقت تو حیاط نگه میدارند برای شعار دادن اگر مثل کشور ژاپن اوایل ابتدایی به بچه ها درس زندگی یاد بدهند وقتی بچه ها بزرگ شوند تو ذهن شون باقی می‌ماند چگونه زندگی کنند چگونه محیط زیست تفریحی گاها را تمیز نگهدارند چگونه با حیوانات رفتار کنند بزرگ شدند در هین رانندگی زباله تو خیابون ها نمیریزند و مردم یاد میگیرند چگونه به بزرگترهای خانواده احترام بزارند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۵ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
این چه حرفیه
وقتی که قبل از کنکور بچه های زرنگ بوسیله آزمون های تیزهوشان و نمونه و ... غربال میشن و درس خوب ها جدا، توقع دارید اونایی که تو مدرسه عادی موندن و نتونستن تو هیچ کدوم از آزمون ها قبول بشن رتبه برتر کنکور بشن؟؟؟
کمتر جوک بگین
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۶ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۳ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
مدارس عادی سهمی در رتبه‌های برتر ندارند چون نمی‌ذارید مردم عادی رشد کنند. نمی‌خواهید والا خیلی دانشمندان ما همه از مدارس عادی بودند.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۸ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
وقتی کلاسا ۳۰ نفره است نتیجه بهتر از این نمیشه
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۳ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
۳۰ تا که خوبه ۴۲ نفرن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۷ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
50 % رتبه برترا باید دولتی باشن
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۴ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
مشکل از خود دانش‌آموزانی هست مه در مدارس دولتی درس میخونن .
خودشون نمی‌خوان در سطح بالا درس بخونن.
توجه داشته باشید: در پایان دوره ابتدایی آزمون مدارس سمپاد برگزار میشه و همه میتونن در آزمون شرکت کنن.ولی فقط دانش آموزان باهوش‌تر پذیرفته میشن.این دانش آموزان علاقه مند هستن که در سطح بالاتری درس بخونن و هزینه مالی این سطح بالاتر و آموزش بیشتر رو خانواده ها میپردازند و هیچ ربطی به اداره و امکاناتی که اداره در اختیارشون قرار میده نداره.
در خقیفت این دانش‌آموزان سطح بسیار بالاتری نسبت به بقیه در مدارس عادی دارن.اینا در مدارس عادی حوصله‌شون سر میره.بنابراین اصمیم میگیرن در آزمون تیزهوشان شرکت کنن.و وقتی قبول شدند خودشون هزینه آموزش بیشتر رو تقبل میکنن.
اتفاقا امکاناتی که اداره در اختیار مدارس عادی میذاره بیشتر از سمپاد هست
چون سمپاد تقریبا خودگردان هستن
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۶ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
با حرفتون به طور کلی موافقم و لایک دادم ولی قسمت آخر که گفتید امکانات کمتری میگیرن رو اطلاعی ندارم
Italy
ناشناس
۱۰:۰۹ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
اطمینان دارم از همین امروز برای سال دیگه برنامه ریزی میکنید که چطوری یه جوری فقط صرفا بخاطر اینکه آبرتون حفظ بشه 3 یا 4 نفر رتبه های اول از مدارس دولتی بذارید ..لاپوشنی لاپوشونی و فقط لاپوشونی
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۳ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
لازم است در شرایط کنونی از تصاویر شهدا بخصوص شهدای اقتدار در مدارس سراسر کشور و تصویر دانش آموزان شهید در صندلی شان در مدرسه یاد میکردیم و خاطرشان رادر ذهن جوانان آینده کشور بدست دشمن جاویدان بماند،که اگر نکنیم جفاست بر خون شهدای کشور،،،،،
۱
۱
پاسخ دادن
India
ناشناس
۱۰:۴۹ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
روان پریش مدهب زده متعصب فاشیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۶ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
داش معلومه در رویا زندگی میکنی.
