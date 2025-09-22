باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عبدالوحید فیاضی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی درباره صفر بودن سهم مدارس دولتی در رتبههای برتر کنکور امسال گفت: وزیر آموزش و پرورش در این باره گفته است وقتی از مدارس دولتی صحبت میکنیم، سمپاد هم جزو مدارس دولتی است لذا میتوان گفت مدارس عادیِ دولتی سهمی در رتبههای برتر کنکور ندارند درحالیکه سمپاد و مدارس غیردولتی سهم دارند و سهمشان هم بالاست.
نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس اظهار کرد: استدلال این است که مدارس سمپاد درواقع بچههای گلچین شده از مناطق مختلف را گرد هم میآورد مثلاً در تهران اگر مدرسهای مثل علامه حلی را در نظر بگیریم، دانشآموزانش از ۱۰، ۱۵ و یا ۲۰ منطقه مختلف آمدهاند و در آنجا جمع شدهاند.
این نماینده مجلس میگوید حدود ششصد الی هفتصد مدرسه سمپاد در کشور داریم و در مقابل، نزدیک به صد هزار مدرسه دولتی در سطح کشور داریم که این در برابر آن ناچیز است و به نظر من مدارس دولتی سهم اندکی دارند و معدل سواد دانشآموزان پایین است و در آزمونهای تیمز و پرلز هم که جزو آزمونهای بینالمللی است در رتبه بالای ۵۰ هستیم که نشاندهنده وجود اشکالات عمده است.
نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس اظهار کرد: مدارس سمپاد، دولتی هستند و خصوصی محسوب نمیشوند، اما باید توجه داشت که سمپاد جزو مدارس دولتی برگزیده است و نه دولتیِ عادی و جمعبندی من این است که نمیتوانیم ادعا کنیم که این عین عدالت است چون زمانی که همه فرصت برابر داشته باشند میتوان گفت عدالت برقرار شده است.
فیاضی تاکید کرد: داشتن رتبههای تکرقمی در کنکور نیز لزوماً نشانه رشد علمی نیست. بهعنوان نمونه، استان یزد هر ساله بالاترین میزان رشد آموزشی در کشور را دارد، اما تعداد رتبههای تکرقمیاش کمتر است.
عضو کمیسیون اموزش، تحقیقات و فناوری مجلس بیان کرد: آقای پزشکیان در مجلس گفت که کار مدرسهسازی را شروع کردهاند و ساخت حدود ۸ هزار مدرسه با مشارکت مردم و بدون بودجه دولت در دست اقدام است البته تنها مدرسهسازی کافی نیست، بلکه کیفیتبخشی نیز اهمیت زیادی دارد.
نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس گفت: وزیر آموزش و پرورش تأکید کرده است که ما روند کیفیتبخشی را آغاز کردهایم و برای همه معلمان میخواهند آموزشهای مستمر داشته باشند و اگر این روند بهدرستی اجرا شود، میتوانیم بگوییم گامی در جهت کیفیتبخشی برداشته شده است.