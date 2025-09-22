اولین بانوی دریانورد خوزستان موفق به کسب گواهی‌نامه شایستگی افسر دوم شناور‌های زیر سه هزار تن در سفر‌های نزدیک به ساحل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نادیا جابری با بیان اینکه پس از ۱۵ سال فعالیت در حوزه آموزش و مربیگری دریانوردان به این موفقیت دست یافته است اظهار کرد: صنعت دریانوردی ظرفیت‌های فراوانی برای اشتغال در حوزه‌های مختلف، از تخلیه و بارگیری کشتی‌ها تا آموزش و حفظ محیط‌زیست دارد.

وی افزود: با توجه به تجربه‌ای که در این زمینه کسب کرده، تصمیم گرفته به عنوان اولین افسر دریانورد زن استان، مسیر ورود بانوان خوزستانی به این صنعت را هموار کند.

جابری با اشاره به انگیزه خود برای دریافت این گواهی‌نامه ادامه داد: با رهنمود‌های اساتید و بررسی شرایط محیطی، اجتماعی و بازار کار، تصمیم گرفته مدرک افسر دوم شناور‌های با ظرفیت ناخالص کمتر از سه هزار تن سفر‌های نزدیک به ساحل را کسب کند.

این افسر دریانورد تاکید کرد: پس از گذراندن دوره‌های آموزشی، کارورزی بر روی کشتی‌های مختلف و تکمیل آموزش‌های تئوری و عملی، موفق به قبول در آزمون‌های شایستگی بین‌المللی شده است.

جابری در پایان از خانواده و همه کسانی که در این مسیر او را همراهی و تشویق کردند، قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که این دستاورد برای تمام بانوان خوزستانی علاقه‌مند به دریانوردی الهام‌بخش باشد.

شناور‌های زیر سه هزار تن سفر‌های نزدیک به ساحل، کشتی‌ها و لنج‌هایی هستند که برای حمل‌ونقل کالا و مسافر در مسیر‌های کوتاه و در محدوده آب‌های سرزمینی طراحی شده‌اند.

این شناور‌ها معمولا در بنادر داخلی، خلیج فارس و مسیر‌های نزدیک فعالیت می‌کنند و شامل شناور‌های تجاری کوچک، مسافربری، خدماتی و پشتیبانی می‌شوند؛ به دلیل ابعاد و ظرفیت کمتر نسبت به کشتی‌های اقیانوس‌پیما، کار بر روی این شناور‌ها نخستین گام بسیاری از دریانوردان برای ورود به عرصه حرفه‌ای دریانوردی به شمار می‌آید.

منبع صدا و سیما 

برچسب ها: دریانوردی ، بانوان خوزستانی
