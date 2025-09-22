دویدن هوادار بارسلونا با پرچم فلسطین در زمین فوتبال + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0 \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u06cc\u06a9 \u0647\u0648\u0627\u062f\u0627\u0631 \u062a\u06cc\u0645 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0628\u0627\u0631\u0633\u0644\u0648\u0646\u0627\u06cc \u0627\u0633\u067e\u0627\u0646\u06cc\u0627 \u06a9\u0647 \u0648\u0627\u0631\u062f \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0647 \u0634\u062f \u0648 \u067e\u0631\u0686\u0645 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0627\u0644\u0627 \u0628\u0631\u062f \u0631\u0627 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0