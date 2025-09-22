باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دویدن هوادار بارسلونا با پرچم فلسطین در زمین فوتبال + فیلم

ویدئویی از ورود هوادار بارسلونا با پرچم فلسطین به زمین را می بینید.

باشگاه خبرنگاران جوان -  تصاویری از یک هوادار تیم فوتبال بارسلونای اسپانیا که وارد زمین مسابقه شد و پرچم فلسطین را بالا برد را مشاهده می‌کنید.

 

 

 

 

مطالب مرتبط
دویدن هوادار بارسلونا با پرچم فلسطین در زمین فوتبال + فیلم
young journalists club

بازداشت خشونت‌آمیز معترضان حامی فلسطین در آلمان + فیلم

دویدن هوادار بارسلونا با پرچم فلسطین در زمین فوتبال + فیلم
young journalists club

قهرمان چینی در میدان ورزش، حمایت از غزه را اعلام کرد + فیلم

دویدن هوادار بارسلونا با پرچم فلسطین در زمین فوتبال + فیلم
young journalists club

نماینده زن هلندی با یک لباس، مجلس را به‌هم ریخت + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
آرامش سلب شده از سرزمین غصب شده + فیلم
۱۱۳۵

آرامش سلب شده از سرزمین غصب شده + فیلم

۳۱ . شهريور . ۱۴۰۴
گلایه مردم از کاهش فشار آب + فیلم
۱۸۵

گلایه مردم از کاهش فشار آب + فیلم

۳۱ . شهريور . ۱۴۰۴
بررسی تصمیم‌های داور بازی استقلال و پیکان + فیلم
۱۷۲

بررسی تصمیم‌های داور بازی استقلال و پیکان + فیلم

۳۱ . شهريور . ۱۴۰۴
تفاوت موسیقی دفاع مقدس ایران با موسیقی جهان + فیلم
۱۷۱

تفاوت موسیقی دفاع مقدس ایران با موسیقی جهان + فیلم

۳۱ . شهريور . ۱۴۰۴
درخواست آمریکا برای خرید تیکتاک + فیلم
۱۷۱

درخواست آمریکا برای خرید تیکتاک + فیلم

۳۱ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.