مدیرعامل جمعیت هلال احمر البرز گفت: با توجه به هشدار سازمان هواشناسی، مردم از طبیعت گردی دراین استان تا سه روز آینده پرهیز کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد باقر خلفی گفت: براساس پیش بینی هواشناسی در هفته جاری شاهد بارش باران همراه با تندباد و گردو خاک در این استان هستیم که انتظار می رود ضمن پرهیز از کوهنوردی و طبیعت گردی ،از اتراق در حاشیه رودخانه های این استان خودداری شود.

وی اضافه کرد: در این شرایط احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی متصور است و رانندگان از توقف درحاشیه جاده های کوهستانی پرهیز کنند.

خلفی گفت : اکنون تیم های امدادی در مناطق مختلف استان به ویژه محورهای کوهستانی درحالت آماده باش به سر می برند.

وی افزود: تیم‌های امداد و نجات، کوهستان و سیلاب برای هرگونه حوادث احتمالی و کمک به آسیب دیدگان در پایگاه‌های امدادی آماده خدمات رسانی هستند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر البرز گفت: اکنون پایگاه های امداد و نجات ثابت و سیار بین شهری و مراکز شعب استان به صورت شبانه روزی فعالیت دارند.

وی بیان کرد: مسافران در صورت نیاز امداد جاده ای باسامانه ۱۱۲ هلال احمر تماس حاصل نمایند.

منبع روابط عمومی هلال احمر