باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - زنگ شکوفه‌ها، صبح امروز ۳۱ شهریور به صورت همزمان در مدارس کشور نواخته شد.

علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در این مراسم خطاب به دانش‌آموزان گفت: شما دانش‌آموزان با آموزش‌های جدید معلمان و بازی‌های گروهی در کنار دوستان خود لذت خواهید برد و لازم است قدر معلمان خود را بدانید چراکه معلمان با تلاش و کوشش فراوان مطالب ارزشمندی را به شما خواهند آموخت.

وزیر آموزش و پرورش با بیان که امیدواریم بتوانیم نسل شایسته ای برای نظام جمهوری اسلامی تربیت کنیم، افزود: مسئولیت ما در نظام تعلیم و تربیت سنگین با شرایط کنونی کشور است اما با وجود تحریم‌ها مدال‌آوری، کسب رتبه‌های ممتاز علمی و دستیابی به ۴۰ مدال طلا، نقره و برنز در المپیادهای توسط دانش آموزان و همچنین مدال آوری و افتخار آفرینی در کشتی فرنگی و آزاد نشان‌دهنده اراده و توانمندی مردم ایران است.

کاظمی ادامه داد: همچنین از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در ایران جنگمقتدرانه در برابر دشمنان ایستادگی کردند، تقدیر می‌کنیم و ما نیز متعهدیم که اقتدار جمهوری اسلامی را حفظ کنیم.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: افتخار می‌کنیم که رئیس‌جمهور موضوع آموزش و پرورش و آینده کشور را در اولویت خود قرار داده و اتفاقات در حوزه کیفیت آموزشی و توسعه فضای آموزشی را به‌طور مستمر رصد می‌کند.

کاظمی گفت: آینده این سرزمین در دستان دانش‌آموزانی است که به‌عنوان امانت در اختیار ما قرار گرفته‌اند و در همین راستا برنامه‌های متعددی در دوره ابتدایی و متوسطه طراحی و اجرا شده است

مجید پارسا، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس و ۲۷ دانش آموز و ۵ معلم شهید شهرتهران در جنگ ۱۲ روزه گفت: ما تلاش خواهیم کرد که در شهر تهران برای جامعه تعلیم تربیت سرباز خوبی باشیم و محتویات وزیر آموزش و پرورش را در آموزش و پرورش تهران اجرا کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران افزود: ما تلاش امروز میزبان ۸۸ هزار دانش آموز پایه اول ابتدایی هستیم که در تهران ثبت نام شدند‌.