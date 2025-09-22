مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان از محکومیت ۳۸ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ فریدون کشیتی گفت: پرونده فروش ۶۰ هزار و ۲۵۹ لیتر گازوئیل به ارزش ۱۲ میلیارد و ۶۶۵ میلیون ریال در شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی بم رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان افزود: شعبه پس از بررسی و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۲۵ میلیارد و ۳۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته کشیتی، شعبه همچنین ۱۲ میلیارد و ۶۶۵ میلیون ریال برای بهای مال از دست رفته به جریمه اضافه و متخلف را در مجموع به پرداخت ۳۷ میلیارد و ۹۹۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان افزود: بازرسان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کرمان این تخلف را کشف و گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

منبع: تعزیرات حکومتی